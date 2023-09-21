Пашинян в обращении к нации рассказал о трудных временах и страданиях
Премьер-министр Армении Пашинян обратился к гражданам страны по случаю Дня независимости, который отмечается 21 сентября. Текст обращения опубликован на сайте главы правительства Армении.
Пашинян заявил, что народ Армении переживает трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания», но гражданам нужно пройти этот путь ради сохранения независимости и будущего страны. Он подчеркнул, что в Армении уже созданы благоприятные условия — демократия, свобода экономической и любой законной деятельности, равенство всех перед законом, принципиальная антикоррупционная политика, — но этих факторов недостаточно.
«Необходим мир, то есть бесконфликтная обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что в «напряженной региональной обстановке, перед лицом периодических военных конфликтов» следует ценить мир, не путая его с перемирием или прекращением огня.
Премьер отметил, что его часто критикуют за то, что при проведении внешней и региональной политики он основывается на Алма-Атинской декларации 1991 года и связанных с ней документах. Пашинян подчеркнул, что в этих документах зафиксированы политические и правовые основы независимости Армении. «Призывы отказаться от этой политики являются призывами к отказу от независимости, суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.
Азербайджанскую «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике 19 сентября, спустя сутки после начала которой власти региона объявили о разоружении, Пашинян в своем обращении не упомянул.
Алма-Атинская декларация — документ об образовании Содружества независимых государств (СНГ), который 21 декабря 1991 года подписали главы 11 государств — бывших республик СССР, в том числе Армения. В декларации сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут основываться на границах, установленных между республиками в СССР. Подписывая документ, президент Армении Левон Тер-Петросян фактически согласился, что Нагорно-Карабахская автономная область — это часть Азербайджана.
2 сентября 1991 года в Нагорно-Карабахской области была провозглашена Нагорно-Карабахская республика с преимущественно армянским населением. Ни Армения, ни Азербайджан не признали ее независимость, но вели боевые действия за контроль над регионом.
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