В Вашингтоне Зеленский встретился со скептиками и сторонниками По итогам визита Украина получит новый пакет помощи, но не получит дальнобойные ракеты ATACMS

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон прошел не так масштабно, как предыдущий. Одной из главных задач президента Украины было убедить членов Конгресса в необходимости продолжения помощи

Владимир Зеленский (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Чем визит Зеленского в Вашингтон отличался от прошлогоднего

Нынешний визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон отличался от его поездки в американскую столицу в декабре 2022 года — тогда он впервые покинул страну за более чем 300 дней с начала военных действий. Зеленский выступал перед двумя палатами конгресса под бурные аплодисменты и встречался с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома. Сам Байден посетил Украину в феврале 2023 года.

В этот раз к программе визита Зеленского в Вашингтон добавилось посещение Пентагона и переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Однако вместо выступления в конгрессе украинского президента ожидали отдельные встречи с законодателями из палаты представителей и сената.

Зеленский и в этот раз хотел выступить перед всеми законодателями. Но спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти сообщил, что отказал украинскому президенту. «У нас просто не было времени», — сказал он. Маккарти пояснил, формат личной встречи — это стандартная процедура, которая применялась в том числе во время визита премьер-министров Италии и Великобритании Джорджи Мелони и Риши Сунака в Вашингтон. «Зеленский избран в конгресс? Он наш президент? Я не думаю, что мне нужно что-либо брать на себя. Где ответственность за те деньги, которые мы уже потратили? Каков план победы? Я думаю, это то, что хочет знать американская общественность», — говорил Маккарти журналистам за несколько дней до приезда Зеленского.

Издание The Hill объяснило усеченный формат встречи результатами выборов в конгресс 2022 года, по итогам которых контроль над палатой представителей перешел от Демократической к Республиканской партии, часть членов которой не поддерживают продолжение военной помощи Киеву.

Издание подчеркивает, что разногласия существуют и в сенате. Так в мае 2022 года сенатор-республиканец Рэнд Пол смог объединиться еще с десятью коллегами, чтобы как минимум на неделю отложить решение о выделении $40 млрд Украине. Впрочем, пока число сенаторов и конгрессменов, выступающих против поддержки Киева, не может оказать существенное влияние на принятие решений о выделении новых пакетов помощи Украине, указывает The Hill.

Большинство членов палаты представителей, выступающих за прекращение помощи, это те же люди из республиканского меньшинства, что грозят приостановкой работы правительства в случае невыполнения их требования о сокращении расходов правительства на $120 млрд в 2024 году. К 30 сентября конгрессу необходимо утвердить бюджет для 438 правительственных учреждений. Для этого он должен принять 12 законопроектов об ассигнованиях. Если они не будут утверждены и подписаны президентом в установленный срок, то ведомства не смогут продолжить работу в привычном режиме. В последний раз США сталкивались с шатдауном в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Пентагон уже заявил, что в случае приостановки работы правительства, финансовые операции связанные с оказанием помощи Украине, не будут затронуты.

Что ехал обсуждать Зеленский

Еще в августе стало известно о намерении Байдена запросить у конгресса $24 млрд для помощи Украине. Из них более $13 млрд на помощь в сфере безопасности и $7,3 миллиарда долларов на экономическую и гуманитарную помощь. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что в Вашингтоне призвали Зеленского встретиться с представителями конгресса для того, чтобы обосновать необходимость продолжения военной поддержки Киева на фоне скептицизма ряда законодателей и отсутствия крупных успехов в ходе контрнаступления.

«Мы считаем, что членам конгресса очень важно иметь возможность напрямую услышать от президента Зеленского о том, с чем он сталкивается в ходе контрнаступления», — сказал Кирби.

Помимо продолжения финансирования Украина добивается и расширения номенклатуры американских вооружений, поставляемых Киеву. Так уже несколько месяцев ведутся дискуссии о представлении ракет ATACMS с максимальной дальностью 300 км, которые неоднократно запрашивал Киев. По данным Reuters, Вашингтон также рассматривает вариант поставки ракет GMLRS дальностью от 70 до 150 км в зависимости от модификации как вместо, так и совместно с ATACMS. Ранее дальнобойные ракеты Украине уже поставили Франция и Великобритания, в Германии ведутся дискуссии на этот счет. Кроме того, в ходе очередного заседания контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Остин объявил о том, что американские танки M1 Abrams вскоре прибудут в страну. Решение об их передаче было принято в январе 2023 года. Россия неоднократно критиковала поставки Киеву вооружений странами Запада.

Поддержка выделения финансовой помощи Киеву становится менее популярной не только среди законодателей, но и населения США. Так опрос CNN, проведенный в начале августа, показал, что 55% американцев выступают против выделения нового пакета помощи Киеву. При этом результаты опроса значительно разнятся в зависимости от политических взглядов респондентов. Так республиканцы считают, что конгресс не должен санкционировать новое финансирование (71%) и что США сделали достаточно, чтобы помочь Украине (59%). Среди демократов большинство говорит об обратном: 62% выступают за дополнительное финансирование, а 61% уверены, что США должны делать больше для поддержки Киева.

О чем Зеленского спрашивали в конгрессе

По данным The Washington Post, спикер палаты представителей в ходе встречи с Зеленским «засыпал его вопросами, связанными с подотчетностью, стратегией и тактикой». Маккарти сосредоточил особое внимание на том, ответственно ли украинские военные используют предоставленное США оружие. Украинская сторона не посчитала подобные расспросы политизированными, отмечает газета. Обе стороны сочли встречу продуктивной, несмотря на опасения Украины по поводу падения поддержки среди республиканцев в палате представителей, указала The Washington Post со ссылкой на источники.

Встреча в подконтрольном демократам сенате разительно отличалась от приема в палате представителей: лидер большинства Чак Шумер пригласил всех желающих принять в ней участие. Увидеть украинского президента пришли около 70 сенаторов. Сам Шумер вместе с лидером меньшинства палаты представителей Хакимом Джеффрисом лично встречали Зеленского и провели с ним церемонию фотографирования (Маккарти от нее отказался). По итогам встречи Шумер заявил, что у Зеленского было важное послание к сенаторам. «Была одна фраза, которая суммировала все это, и я цитирую ее дословно. Господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну». Это его цитата», — сказал Шумер журналистам.

Что Байден сообщил о поставках оружия

После посещения Капитолия и Пентагона (темы встречи в оборонном ведомстве не разглашались), Зеленский прибыл в Белый дом, где был встречен почетным караулом. Президент США и первая леди Джилл Байден ожидали его у входа. Зеленского сопровождала его супруга, первая леди Украины Елена Зеленская.

Переговоры Зеленского и Байдена прошли в два этапа: сначала лидеры переговорили с глазу на глаз, после чего началась встреча в расширенном составе. Байден заверил своего визави в продолжении как международной поддержки Киева, так и американской. Не обошел он стороной и вопрос существующих в конгрессе разногласий. «Я рассчитываю на здравый смысл конгресса США. Альтернативы нет», — сказал Байден.

По итогам президент США сообщил о выделении нового пакета помощи Украине размером в $325 млн. «Сегодня я одобрил следующий транш американской помощи Украине в сфере безопасности, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанковых средств, а на следующей неделе первые американские танки Abrams будут поставлены в Украину», — сказал Байден. Он добавил, что новый пакет помощи будет направлен на укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины. Пентагон уточнил, что в него войдут ракеты AIM-9 Sidewinder, зенитно-ракетные комплексы Avenger для ПВО, противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды и другие вооружения. Зеленский поблагодарил американского лидера за помощь, отметив, что это именно то, что нужно украинским солдатам.

Зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений, заявил в феврале во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Оба лидера не упоминали возможность поставок ракет ATACMS. Позднее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил в ходе брифинга, что президент решил пока воздержаться от этого решения. «На сегодняшний день он решил, что не будет поставлять ATACMS, но не исключает такую возможность в будущем. Мне больше нечего сказать по этому поводу», — сказал он.

«Администрация США не могла «вернуть домой» подопечного <...> Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся «контрнаступление», — прокомментировало итоги визита посольство России в США в Telegram-канале.

По завершении переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский отправился в Канаду с первым с начала 2022 года визитом. В Оттаве он проведет встречу с премьером Джастином Трюдо и другими ключевыми членами правительства, а также выступит перед парламентом. За полтора года Канада предоставила более $4,95 млрд финансовой помощи Киеву и $1,8 млрд военной, приводит данные издание The Globe and Mail.