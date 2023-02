Зачем Джо Байден приезжал в Киев и ускорит ли это поставки нового оружия

Джо Байден с соблюдением всех мер предосторожности посетил Киев, где пообещал новую военную помощь. Его визит имеет важное символическое и психологическое значение, но не приведет к ускорению поставок вооружений, полагает эксперт

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Как Джо Байден оказался в Киеве

Президент США в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первое посещение Украины с момента прихода к власти в 2020 году, в качестве вице-президента Байден приезжал в Киев шесть раз, последний — в 2017 году.

Предыдущие президенты США Дональд Трамп и Барак Обама на Украине не бывали. Последний встречался в июле 2014 года в Варшаве с занимавшим тогда пост президента Петром Порошенко. Последним президентом США, посещавшим Киев, был в 2008 году Джордж Буш-младший. Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне в декабре 2022 года.

Нынешний визит Байдена в Киев, состоявшийся за четыре дня до годовщины начала российской военной операции, готовился в обстановке строжайшей секретности. В воскресенье, 19 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не намерен посещать Украину, в его графике есть лишь визит в Польшу 20–22 февраля. В ходе брифинга для СМИ 17 февраля он также утверждал, что предусмотрена поездка «только в Варшаву». По его словам, в польской столице самолет Байдена должен был приземлиться во вторник утром. Там его ожидали переговоры с президентом Анджеем Дудой и выступление с речью, приуроченной к годовщине начала военных действий на Украине. На следующий день была запланирована встреча с лидерами «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) для обсуждения усилий по укреплению НАТО.

По данным газеты The New York Times, Белый дом опубликовал расписание Байдена, касающееся его визита в Польшу, в воскресенье, в момент, когда президент уже вылетел из Вашингтона. В графике же значилось, что он все еще находится в США. Байден вылетел в Польшу 19 февраля около 4 утра по Вашингтону, с ним на борту находились советник по национальной безопасности Джейк Салливан, замглавы аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон и личный помощник президента Энни Томасини. Также на борт Air Force One взяли трех журналистов без мобильных телефонов, которые должны были хранить молчание о визите. Представителям СМИ разрешили отправить репортажи о визите Байдена в Киев только после того, как он окажется в украинской столице. При этом о содержании поездки они смогут написать, лишь когда президент покинет Украину. Из Варшавы до Киева Байден добрался привычным уже для западных лидеров маршрутом — поездом, дорога заняла 10 часов. В Киев он прибыл в 8 утра, а покинул его около двух часов дня по местному времени.

Какой была программа визита

В понедельник днем «Страна.ua» сообщила о перекрытии Михайловской площади и Крещатика, возле Михайловского Златоверхого монастыря выстроился почетный караул. Вскоре после этого издание опубликовало видео, на котором многочисленная делегация во главе с президентами двух стран вышла из собора под звуки воздушной сирены. Лидеры направились к Стене памяти на Михайловской площади, чтобы возложить венки и почтить память украинцев, погибших с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.

После того как эти кадры просочились в СМИ, Зеленский опубликовал в соцсетях фото с гостем и подписал его следующими словами: «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев». Как выяснилось позже, к этому времени президенты уже провели переговоры в Мариинском дворце, американский лидер также посетил посольство США в Киеве.

Вскоре после этого Белый дом опубликовал заявление Байдена. «Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров для наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок», — говорится в заявлении президента США. Байден также пообещал, что на неделе объявит о новых санкциях в отношении российских компаний и элиты.

Video

Что президенты сказали после переговоров

В ходе совместной пресс-конференции с Зеленским (видео выложил телеканал CNN) Байден отметил, что «спустя год Киев стоит», добавив, что Украина еще далека от победы и «впереди еще трудные дни, недели и годы». «Когда [президент России Владимир] Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был в корне не прав», — подчеркнул Байден. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину, и анонсировал новые поставки вооружений на сумму $500 млн. В пакет помощи войдут артиллерийские снаряды для систем HIMARS и гаубицы, комплексы Javelin, противотанковые снаряды, средства радиолокации, пояснил президент.

Американский лидер указал, что, несмотря на разногласия в конгрессе, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев, обе партии солидарны в том, что необходимо продолжить оказывать помощь Украине. Перечисленные им системы уже поставляются в страну.

Байден также заявил, что США удалось создать большую коалицию более чем из 50 стран, поддерживающих Украину. «Все мы обязались поставить около 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых реактивных систем залпового огня и системы ПВО», — перечислил Байден, не уточнив возможные сроки поставок.

Российские официальные лица не раз осуждали поставку Украине западных вооружений, указывая, что таким образом другие страны могут быть втянуты в конфликт. План поставки танков Abrams пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл провальным по технологическим аспектам.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что обсуждал с президентом США вопрос поставки дальнобойных систем и тех видов оружия, которые ранее не поставлялись. Приезд Байдена в Киев он назвал «самым важным визитом за всю историю американо-украинских отношений». По его словам, эта встреча подчеркивает «результаты, которых мы уже достигли», и «исторические достижения, которых мы могли бы достичь вместе со всем миром».

С начала военного конфликта на Украине по конец ноября 2022 года США выделили стране более $48 млрд помощи, из них $22,9 млрд пришлись на военную помощь. За это время Вашингтон поставил 8500 противотанковых систем Javelin и 46 тыс. других противотанковых систем и боеприпасов, 1600 ЗРК Stringer, 38 систем HIMAR, восемь систем NASAM, боеприпасы, экипировку, радары, сотни бронированных машин различного типа и 45 танков Т-72Б по соглашению с Чехией. В январе Байден объявил о поставке на Украину 31 американского танка Abrams M1A2. Ожидается, что они поступят на вооружение украинской армии в конце 2023 года. 7 февраля правительство ФРГ одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Первая партия из 20–25 танков поступит на Украину летом, более ста — в начале 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус также заявил о готовности страны поставить 14 танков Leopard 2 A6 до конца марта. Еще три поставит Португалия, которой ФРГ выдала разрешение на их реэкспорт. Франция также обещала направить Киеву свои легкие танки AMX-10RC. Первая партия из 14 единиц должна поступить на Украину в ближайшие два месяца. Великобритания должна была поставить 14 танков Challenger 2 до марта, но затем в Лондоне объявили, что Киев получит их к лету.

Каковы смысл визита и реакция России

Из российских официальных лиц днем 20 февраля визит Бадена прокомментировал только заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он сообщил, что президент США получил гарантии безопасности, но выразил сомнение в том, что «заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа» сбудутся. По утверждению экс-президента России, население Украины сократилось из-за эмиграции на 15–20 млн человек. «Люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Информацию о договоренностях Вашингтона с Москвой по визиту подтвердило агентство Assosiated Press со ссылкой на Белый дом — они связывались, чтобы избежать риска «любых просчетов», которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя странами. Контроль воздушного пространства над Киевом в момент визита обеспечивали самолеты разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint, которые находились в воздушном пространстве Польши.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, визит имел прежде всего «политико-психологическое значение». «Он подбодрил украинское руководство, продемонстрировал неизменность американской поддержки и солидарности с Украиной. Это своего рода одолжение президенту Зеленскому, но, может быть, и один из первых шагов в избирательной кампании Байдена. В практическом плане я не думаю, что визит что-то принципиально поменял», — подчеркнул эксперт. По его оценке, президент США не сказал «ничего нового» о военной поддержке Украины.

Кортунов напомнил, что у американской военной поддержки есть свой алгоритм, а потому визит Байдена вряд ли способен что-то изменить или ускорить поставки тяжелых вооружений, поскольку они зависят в том числе от решения транспортно-логистических задач, финансовых и административных решений, подготовки персонала.

Профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни назвал визит «упражнением в политическом театре». Он напомнил, что он состоялся в контексте нарастающей с окончанием зимы эскалации украинского конфликта. «Похоже, в Вашингтоне и Европе царит нерешительность. С одной стороны, в Мюнхене Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам и лидер вашингтонских ястребов, оправдывала атаки на Крым, потенциальную массовую эскалацию. С другой — Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, вновь заявил, что выступает за дипломатическое урегулирование». Так и президент США — предлагая поддержку Зеленскому, пообещал дополнительное вооружение, но не истребители F-16, резюмировал Кафруни.