Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе

США пообещали отправить 31 танк Abrams Украине зимой, первые машины поступят уже скоро. Вашингтон также объявил о новом пакете помощи Киеву на $325 млн с ракетами и снарядами. Россия осуждает военные поставки Запада Украине

Елена и Владимир Зеленские, Джо и Джилл Байден у Белого дома (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, передает The Washington Post.

Он также отметил, что одобрил очередной пакет военной помощи Украине. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу сказано, что в общей сложности будут предоставлены оружие и техника на $325 млн. В пакет войдут средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские, а также кассетные боеприпасы.

Пентагон уточнил, что речь идет о:

ракетах AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетных комплексах Avenger для ПВО;

противотанковых системах Javelin и AT-4;

боеприпасах для HIMARS, 155-мм и 105-мм снарядах и др.

The New York Times передает, что Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь, отметив, в пакете есть «именно то, что сейчас нужно» украинским солдатам. Президент США, отвечая на вопрос о том, получил ли Киев от Конгресса гарантии в продолжении финансирования, сказал, что в этой ситуации «рассчитывает на здравый смысл» законодательного органа. «Альтернативы нет», — подчеркнул Байден.

Зеленский также отметил, что обсудил с американским лидером стратегическое решение для предотвращения «любой новой агрессии» в будущем, а также «новое соглашение, которое укрепит обороноспособность Украины».

Поставки 31 танка Abrams Байден пообещал Украине в январе. Киев получит более старые модели — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Politico сообщала, что первоначально на Украину поступят 10 танков. Эта партия находится на ремонте в Германии. В этой же стране в мае началось обучение военных ВСУ управлению Abrams.

Украина просила США о поставках дальнобойных ракет ATACMS, однако пока Байден не решился на этот шаг, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. В будущем такая возможность не исключена, добавил он.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны, которые делают такие поставки, вовлечены в конфликт. По его словам, выбор Запада и Зеленского — «воевать до последнего украинца». Кремль отмечал, что западные танки на Украине «будут гореть».