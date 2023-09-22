Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе
Американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, передает The Washington Post.
Он также отметил, что одобрил очередной пакет военной помощи Украине. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу сказано, что в общей сложности будут предоставлены оружие и техника на $325 млн. В пакет войдут средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские, а также кассетные боеприпасы.
Пентагон уточнил, что речь идет о:
- ракетах AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетных комплексах Avenger для ПВО;
- противотанковых системах Javelin и AT-4;
- боеприпасах для HIMARS, 155-мм и 105-мм снарядах и др.
The New York Times передает, что Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь, отметив, в пакете есть «именно то, что сейчас нужно» украинским солдатам. Президент США, отвечая на вопрос о том, получил ли Киев от Конгресса гарантии в продолжении финансирования, сказал, что в этой ситуации «рассчитывает на здравый смысл» законодательного органа. «Альтернативы нет», — подчеркнул Байден.
Зеленский также отметил, что обсудил с американским лидером стратегическое решение для предотвращения «любой новой агрессии» в будущем, а также «новое соглашение, которое укрепит обороноспособность Украины».
Поставки 31 танка Abrams Байден пообещал Украине в январе. Киев получит более старые модели — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Politico сообщала, что первоначально на Украину поступят 10 танков. Эта партия находится на ремонте в Германии. В этой же стране в мае началось обучение военных ВСУ управлению Abrams.
Украина просила США о поставках дальнобойных ракет ATACMS, однако пока Байден не решился на этот шаг, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. В будущем такая возможность не исключена, добавил он.
Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны, которые делают такие поставки, вовлечены в конфликт. По его словам, выбор Запада и Зеленского — «воевать до последнего украинца». Кремль отмечал, что западные танки на Украине «будут гореть».
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