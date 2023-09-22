 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе

Джо Байден: танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
США пообещали отправить 31 танк Abrams Украине зимой, первые машины поступят уже скоро. Вашингтон также объявил о новом пакете помощи Киеву на $325 млн с ракетами и снарядами. Россия осуждает военные поставки Запада Украине
Елена и Владимир Зеленские, Джо и Джилл Байден у Белого дома
Елена и Владимир Зеленские, Джо и Джилл Байден у Белого дома (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, передает The Washington Post.

Он также отметил, что одобрил очередной пакет военной помощи Украине. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу сказано, что в общей сложности будут предоставлены оружие и техника на $325 млн. В пакет войдут средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские, а также кассетные боеприпасы.

Пентагон уточнил, что речь идет о:

  • ракетах AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетных комплексах Avenger для ПВО;
  • противотанковых системах Javelin и AT-4;
  • боеприпасах для HIMARS, 155-мм и 105-мм снарядах и др.

The New York Times передает, что Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь, отметив, в пакете есть «именно то, что сейчас нужно» украинским солдатам. Президент США, отвечая на вопрос о том, получил ли Киев от Конгресса гарантии в продолжении финансирования, сказал, что в этой ситуации «рассчитывает на здравый смысл» законодательного органа. «Альтернативы нет», — подчеркнул Байден.

Зеленский также отметил, что обсудил с американским лидером стратегическое решение для предотвращения «любой новой агрессии» в будущем, а также «новое соглашение, которое укрепит обороноспособность Украины».

Читайте на РБК Pro
75 дней до отключения Google и Apple ID: как быть с регистрацией на сайте
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

Поставки 31 танка Abrams Байден пообещал Украине в январе. Киев получит более старые модели — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Politico сообщала, что первоначально на Украину поступят 10 танков. Эта партия находится на ремонте в Германии. В этой же стране в мае началось обучение военных ВСУ управлению Abrams.

Украина просила США о поставках дальнобойных ракет ATACMS, однако пока Байден не решился на этот шаг, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. В будущем такая возможность не исключена, добавил он.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Как указывал министр иностранных дел Сергей Лавров, страны, которые делают такие поставки, вовлечены в конфликт. По его словам, выбор Запада и Зеленского — «воевать до последнего украинца». Кремль отмечал, что западные танки на Украине «будут гореть».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Abrams военная помощь Украина Владимир Зеленский
Материалы по теме
Дания пообещала передать Украине еще 45 танков
Политика
Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн
Политика
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37 Общество, 02:40
Бывший топ-менеджер НОВАТЭКа получил срок в США за неуплату налогов Общество, 02:33
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн Политика, 02:11
Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе Политика, 01:41
Боррель пригрозил Баку мерами в случае эскалации в Карабахе Политика, 01:36
Прокурор огласил заключение обвинения по делу о покушении на Захарченко Политика, 01:02
МИД Армении призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах Политика, 00:53
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Вучич назвал лицемерием обвинения Запада в адрес Путина по Украине Политика, 00:31
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Минфин США поддержал введение ЕС налога на прибыль с российских активов Экономика, 00:04
ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14% Финансы, 00:00
Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве Общество, 00:00
Власти объяснили звук взрыва в одном из районов Тулы Общество, 21 сен, 23:49
Bloomberg узнал об идее ОАЭ лицензировать экспорт подсанкционных товаров Политика, 21 сен, 23:43