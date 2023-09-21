Маккарти не дал Зеленскому выступить в палате представителей США

У палаты представителей США «нет времени» на выступление президента Украины Зеленского на фоне продолжающихся переговоров о предотвращении приостановки работы правительства в конце сентября, пояснил спикер Маккарти

Владимир Зеленский уезжает после встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами конгресса (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти от штата Калифорния отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании конгресса во время его визита в Вашингтон.

По его словам, у конгресса «не было времени» на фоне продолжающихся переговоров о предотвращении приостановки работы правительства в конце месяца, но заверил, что законодатели заслушают Зеленского на закрытых заседаниях.

Позднее NBC сообщил, что Зеленский встретился в верхней палате конгресса — сенате — с сенатором от республиканцев Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) и сенатором от демократов Чаком Шумером.

The New York Times пишет, что, несмотря на планы Маккарти встретиться с Зеленским наедине, его решение отказать президенту Украины в обращении к законодателям напрямую подчеркивает глубокие разногласия республиканцев по поводу продолжающейся помощи США Киеву.

Издание напомнило, что в конце 2022 года Зеленский обратился к конгрессу США с просьбой профинансировать передачу критически важных боеприпасов и систем вооружения Киеву. Он назвал военные действия «экзистенциальным противостоянием» между Россией и Западом. На следующий день конгресс одобрил законопроект о расходах, который включал помощь Украине в размере $45 млрд.

Ранее, 19 сентября, Маккарти заявил, что на предстоящей встрече с Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а также будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

«У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине в середине августа. Американские законодатели должны принять законопроект о краткосрочном государственном финансировании до 30 сентября, чтобы предотвратить приостановку работы.

С начала российской спецоперации на Украине Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что на фоне рекордных трат власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине.

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.