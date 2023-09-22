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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал об опасениях Зеленского по помощи США после саммита G20

Bloomberg: Зеленский был задет отсутствием приглашения на саммит G20
Сюжет
Военная операция на Украине
Индия решила не приглашать Украину на саммит G20, указав, что это форум по экономике, а не политике. Bloomberg выяснил, что это задело Зеленского и усилило сомнения в прочности поддержки со стороны США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президента Украины Владимира Зеленского задело решение Индии не приглашать его на сентябрьский саммит G20, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, недавно встречавшегося с ним.

Несмотря на то что это было решение Индии, занимавшей переходящую должность председателя саммита, он расценил произошедшее как ограничение поддержки со стороны США. По словам собеседника агентства, ситуация усилила его опасения, что поставки вооружений и другой помощи могут быть сорваны в результате президентских выборов в США, назначенных на ноябрь 2024 года.

Один из западных чиновников согласился в беседе с Bloomberg, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере помощи, направляемой Украине с Запада. По его словам, усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продержаться, прежде чем вступит в переговоры с Россией.

Конфликт Киева и Варшавы по вопросу экспорта зерна стал явным признаком присутствия напряженности в будущем Украины, считает высокопоставленный европейский чиновник. Знакомые с ходом переговоров между Украиной и ЕС собеседники агентства отметили, что более серьезной проблемой является проблема с коррупцией.

Зеленский принял участие в индонезийском саммите G20 в 2022 году, где представил свою инициативу по мирному урегулированию конфликта с Россией. Однако власти Индии в начале лета предупредили, что не будут приглашать Украину.

«G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий», — отвечали в Нью-Дели на вопрос, будет ли Индия пытаться объединить страны глобального Юга против российской позиции по украинскому конфликту. МИД Индии считает, что Зеленский не получил приглашение, так как G20 должна заниматься «тем, для чего она создана».

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Белый дом говорил, что хотел бы выступления Зеленского на G20, так как каждый раз это играет позитивную роль. Американский президент Джо Байден неоднократно подчеркивал непоколебимость поддержки Украины.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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