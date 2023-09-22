Bloomberg узнал об опасениях Зеленского по помощи США после саммита G20
Президента Украины Владимира Зеленского задело решение Индии не приглашать его на сентябрьский саммит G20, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, недавно встречавшегося с ним.
Несмотря на то что это было решение Индии, занимавшей переходящую должность председателя саммита, он расценил произошедшее как ограничение поддержки со стороны США. По словам собеседника агентства, ситуация усилила его опасения, что поставки вооружений и другой помощи могут быть сорваны в результате президентских выборов в США, назначенных на ноябрь 2024 года.
Один из западных чиновников согласился в беседе с Bloomberg, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере помощи, направляемой Украине с Запада. По его словам, усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продержаться, прежде чем вступит в переговоры с Россией.
Конфликт Киева и Варшавы по вопросу экспорта зерна стал явным признаком присутствия напряженности в будущем Украины, считает высокопоставленный европейский чиновник. Знакомые с ходом переговоров между Украиной и ЕС собеседники агентства отметили, что более серьезной проблемой является проблема с коррупцией.
Зеленский принял участие в индонезийском саммите G20 в 2022 году, где представил свою инициативу по мирному урегулированию конфликта с Россией. Однако власти Индии в начале лета предупредили, что не будут приглашать Украину.
«G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий», — отвечали в Нью-Дели на вопрос, будет ли Индия пытаться объединить страны глобального Юга против российской позиции по украинскому конфликту. МИД Индии считает, что Зеленский не получил приглашение, так как G20 должна заниматься «тем, для чего она создана».
Белый дом говорил, что хотел бы выступления Зеленского на G20, так как каждый раз это играет позитивную роль. Американский президент Джо Байден неоднократно подчеркивал непоколебимость поддержки Украины.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире