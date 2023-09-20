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Военная операция на Украине ,  
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Лавров в ООН потребовал от США отменить указ Зеленского о переговорах

Лавров в присутствии Зеленского попросил США отменить его указ о переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский прошлой осенью подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Выступая на Совбезе ООН Лавров призвал Блинкена «дать команду» отменить декрет, чтобы начать мирные переговоры
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, а если бы США хотели, то могли «дать команду» отменить декрет президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН.

«Говоря о переговорах — мы и сейчас от них не отказываемся, об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент [России Владимир] Путин», — сказал Лавров.

Обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, министр напомнил, что Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. «Если США так заинтересованы в них, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен», — заявил российский министр.

Прошлой осенью украинский президент ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Российский лидер, выступая на ВЭФ 12 сентября, также указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ.

Кроме этого, Лавров подчеркнул, что в мире сегодня растут риски глобального конфликта. «Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение», — добавил глава МИДа.

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После начала российской военной операции на Украине о возможности возникновения нового глобального конфликта в мире предупреждали как представители России, так и Соединенных Штатов, ЕС и ООН. Так, президент Владимир Путин ранее говорил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. Лавров предупреждал, что третья мировая война стала бы «разрушительной ядерной войной».

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отмечал, что мир становится все более нестабильным, а великие державы планируют изменить глобальный порядок — таковыми он назвал Россию и Китай.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в конце августа предупредил о наивысшем риске ядерной катастрофы, в том числе из-за продолжающегося конфликта на Украине. «Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе», — подчеркнул он.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам по Украины, при этом призывая признать «новые территориальные реалии» (то есть включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседнего государства. Киев настаивает на выводе российских войск на границы 1991 года и возврате Украине контроля над границей.


 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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