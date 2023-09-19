Глава Пентагона анонсировал поставку танков M1 Abrams Украине

Украина скоро получит американские танки M1 Abrams, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также сообщил о продвижении украинского контранаступления.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что американские танки M1 Abrams скоро будут поставлены Киеву, и сообщил о продвижении украинского контрнаступления. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что оно провалилось.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», — сказал Остин в начале встречи в формате «Рамштайн». Он добавил, что США будут работать с Украиной, чтобы убедиться, что представляемая ей используется эффективно.

«В то время пока мы встречаемся здесь, украинские войска ведут тяжелую борьбу, чтобы вернуть себе свои суверенные территории от российских захватчиков. Украинское контрнаступление продолжает показывать устойчивый прогресс в продвижении», — сказал Остин. Он добавил, что прогресс украинской армии происходит благодаря помощи, которую Киеву оказывают союзники по контактной группе.

Глава Пентагона поблагодарил бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова за его «упорную работу и преданность, за все, что он сделал для того, чтобы освободить Украину». Он также поприветствовал нового главу Минобороны Украины Рустама Умерова, отметив, что ему понравился их телефонный разговор несколько дней назад и встреча, которая только что завершилась.

Власти США приняли решение передать Украине танки Abrams 25 января, в Пентагоне тогда сочли, что на этот процесс может потребоваться больше года. Американские военные затем отчитывались об ускорении передачи, изъятии со складов и переделке, чтобы подготовить танки к поставке. В мае США начали организовывать тренировки для украинских военных на Abrams в Германии. В начале августа Вашингтон одобрил поставку первой партии танков на Украину. США поставят Киеву более старые модели Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2.

Украина ведет наступательные действия с начала лета. В середине сентября Зеленский охарактеризовал ход контрнаступления фразой No happy end. Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, и происходящее «не фильм со счастливым концом». По его словам, Россия останавливает украинское наступление благодаря превосходству в небе.

Президент России Владимир Путин называл контрнаступление Киева провальным. По данным главы российского Минобороны Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения. При этом министр отметил, что наиболее напряженная обстановка складывается на запорожском направлении.