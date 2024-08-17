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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предупредила о катастрофе в случае атаки на Курскую АЭС

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Военная операция на Украине
Курская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Атака украинских военных на Курскую АЭС может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Текст ее заявления приводит пресс-служба ведомства.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии. Захарова призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, осудить «провокацию».

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О планах ВСУ атаковать Курскую АЭС ранее сообщили в российской военной администрации Харьковской области, ссылаясь на «результаты допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ». «РИА Новости» со ссылкой на источник в неназванном силовом ведомстве уточнило, что целью атаки выбраны хранилища отработанного ядерного топлива. Необходимые боеприпасы «уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области», добавил собеседник госагентства. Минобороны России также сообщило, что осведомлено о подготовке ВСУ к удару по Курской АЭС. В военном ведомстве подчеркнули, что в разработке плана атаки участвуют западные союзники.

Представитель украинского МИДа Георгий Тихий заявил, что ВСУ не будут бить ни по Курской, ни по Запорожской АЭС.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

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Курская АЭС МИД Курская область Мария Захарова Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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