Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС из-за боев в регионе

Одна из крупнейших АЭС России, реакторы которой схожи с чернобыльскими, технически находится в зоне поражения украинской артиллерии, заявил глава МАГАТЭ. Он посетит станцию по приглашению Москвы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии посетит Курскую АЭС в связи с «очень серьезным» риском повреждения станции во время боев между украинской и российской армиями в регионе. Об этом Гросси сообщил Financial Times.

Курская АЭС «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» ВСУ, подчеркнул Гросси. Он приедет в регион на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть ее, а также оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей к станции.

«Это станция чернобыльского типа», — напомнил Гросси и отметил, что активная зона реактора «полностью обнажена». На вопрос, просила ли его приехать российская сторона, он ответил: «Я предположил, что если они хотят, чтобы я занял позицию, то МАГАТЭ должно иметь доступ к заводу. И они меня пригласили».

Курская АЭС расположена примерно в 40 км к западу от Курска. Это одна из крупнейших станций в России, обеспечивает более 50% электричества станций Черноземья и питает большинство промышленных предприятий области. Входит в концерн «Росэнергоатом». В ее составе — четыре энергоблока. С 2018 года строится Курская АЭС-2 для замещения двух энергоблоков устаревающей Курской АЭС. На ней, как и на Чернобыльской АЭС, установлены реакторы РБМК-1000.

«Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В Курской области с начала августа продолжаются бои, туда вторглись украинские подразделения. В «Росатоме» обратились к МАГАТЭ с предупреждением о рисках, которым подвергается станция: в частности, только за 16 августа в Курчатове, где находится АЭС, 21 раз объявляли воздушную тревогу. А 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

МИД Украины заявлял, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.