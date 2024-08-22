Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе, сообщили РБК в пресс-службе организации.
«Мы можем подтвердить, что это произойдет на следующей неделе», — сказали в пресс-службе.
Гросси объяснял необходимость визита «очень серьезным» риском повреждения станции во время боев в регионе, отмечая, что АЭС расположена в пределах досягаемости украинской артиллерии. По словам главы МАГАТЭ, во время визита он поговорит с руководством станции, осмотрит ее и оценит состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.
Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатов. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.
В российском МИДе и «Росатоме» на фоне боев в Курской области заявили, что Киев готовит провокацию в отношении АЭС. В украинском внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли, заявив, что не имеют ни желания, ни возможности атаковать Курскую атомную электростанцию.
Бои в Курской области начались 6 августа. На фоне военной операции России украинские военные вторглись в регион и, по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, захватили 28 населенных пунктов. Далее подобная информация о местонахождении украинских сил не раскрывалась: судить о происходящем в регионе можно по сводкам Минобороны России о нанесении ударов по подразделениям ВСУ.
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