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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили две ракеты и беспилотник ВСУ

Смирнов: над Курской областью сбили две ракеты и беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Российские военные уничтожили две украинские ракеты и дрон самолетного типа ночью 22 августа над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Врио губернатора также напомнил жителям о мерах безопасности и предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Об обнаружении следует сообщить по телефону 112.

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Фото:John Moore / Getty Images

В ночь с 21 на 22 августа Смирнов четыре раза сообщал о ракетной опасности: в 23:06 мск (она действовала шесть минут), в 23:21 мск (четыре минуты), в 2:47 мск (2 часа 28 минут) и в 7:08 мск (28 минут).

Кроме того, ночью 22 августа расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Север» сбил украинский истребитель Су-27 при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области.

Накануне российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили в небе над Курской областью две ракеты и два беспилотника.

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Алексей Смирнов Курская область ракеты дроны ПВО
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