Как живет город ядерщиков Курчатов, названный целью атаки ВСУ

«Будто все как всегда» — корреспонденты РБК поговорили с жителями и мэром Курчатова о том, как живет город ядерщиков после атаки ВСУ на Курскую область

Фото: РБК

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что, «пo пoступающей инфoрмации, киeвский рeжим приступил к пoдготовке нaпадения нa Кyрскую атомнyю электрoстанцию».

Курчатов — город ядерщиков в часе езды от Курска, градообразующее предприятие — Курская АЭС. По словам командира «Ахмата» генерала Апты Алаудинова, именно АЭС была целью атаки украинской армии на Курскую область, по его данным, захватить станцию планировалось к 11 августа. ВСУ начали наступление на приграничные районы Курской области 6 августа.

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«Там и в Курске-то «шлепает», лучше быть дома»

Дорога к Курчатову не выдает тревожной обстановки — вдоль нее пасутся козы и коровы, женщины продают яблоки и огурцы на обочине. Только на въезде в город полиция проверяет документы. «За день ещё одну бетонную плиту на дороге поставили», — отмечает таксист. По его словам, поздно вечером в город перестают пускать машины, а с утра въехать получается не сразу.

В самом Курчатове обстановка спокойная. Магазины и кафе, парки и пляж работают, открыт популярный в городе «Парк птиц». О боях в пограничье напоминают люди в камуфляже, военные машины и разговоры местных жителей, которые в основном обсуждают кто уехал, кто вернулся и где «бахнуло». Власти призывают жителей получать информацию только из официальных источников, но люди обмениваются и сообщениями из телеграм-каналов, и видеозаписями, которые снимают в приграничных районах.

«Город живет и работает. Предприятия города, магазины, рынки, заправки — всё работает. Меры безопасности безусловно усилены, действует режим ЧС на территории области», — рассказывает РБК мэр Курчатова Игорь Корпунков.

Говорившие с РБК жители города подтверждают, что значительных изменений в жизни города после 6 августа не произошло. Некоторые магазины изменили режим работы: если раньше они были открыты до 22:00, то теперь работают на час-два меньше. На одном из пунктов выдачи Wildberries весит объявление, что он работает с 16:00 до 19:00, но режим работы остальных не изменился. На отделении «Газпромбанка» висит объявление о временном прекращении обслуживания в связи со сложившейся обстановкой в приграничных районах и введением ЧС федерального характера, остальные банки работают, при этом в ВТБ предупреждают, что отделение закрывается на время ракетной опасности или опасности БПЛА. В магазине электроники «Диксис» в одном из торговых центров вывезли весь товар, он закрыт. 15 августа возобновил работу фитнес-клуб.

Фото: РБК

По словам одной из жительниц Курчатова, на прошлой неделе были сложности с тем, чтобы вызвать такси — машины в городе были, но водители отказывались брать заказ до Курска, опасаясь, что потом не смогут вернуться в город. Сейчас ситуация нормализовалась и такси работают как обычно.

Другой курчатовец рассказал, что на этой неделе у него свадьба, и в ЗАГСе ему сообщили, что на регистрацию из-за сложившейся ситуации могут прийти только жених, невеста и фотограф/видеоператор. Планы по празднованию свадьбы, говорит он, тоже пришлось изменить, «иначе бы получился пир во время чумы».

Как говорят местные жители, в первые дни после прорыва границы ВСУ «ощущение страха и паники было, теперь стало привычнее». «По сравнению с прошлой неделей сейчас спокойнее. Тогда все в большей или меньшей степени были в панике, потому что слишком была неясная ситуация, внятной информации о положении в приграничье не было, и когда читали в телеграме, что ВСУ уже в Большом Солдатском (село и центр одноименного района), то конечно, сразу казалось, что нужно уезжать, 30 км всего [от Курчатова по прямой], и многие на той неделе уехали. Город сейчас более пустой, чем обычно: меньше людей гуляет, парковки свободнее», — рассказывает одна из жительниц города. Курчатовцы также отмечают, что детей на улицах стало заметно меньше.

Житель города Семен рассказывает, что в конце прошлой недели вывез под Курск бабушку и дедушку. «Дед ехать не хотел, уговорили. Ситуация все-таки была непонятная, взрывы каждый день слышали. Но в итоге через несколько дней вернулись назад. Там и в Курске-то «шлепает», так что решили, лучше здесь быть дома», — отметил он. Его родственники из Льгова (30 км от Курчатова на запад) и Рыльска (западнее Льгова, 40 км от границы с Украиной) на прошлой неделе тоже покинули дома, но уже вернулись и у них все цело.

«Я здесь родилась и никуда не уеду. Страх был, но я верю в наших ребят», — говорит РБК продавщица магазина на автовокзале.

Жительница Курчатова Валентина рассказала, что после случившегося решила уехать с детьми в деревню. «Очень было страшно за детей. Хоть и знали, что ситуация относительно далеко от нас случилась. Но чтобы не рисковать, ведь неизвестно как могло все обернуться, при первой же возможности вывезли детей в безопасное место, более спокойное, хоть и не за пределы Курской области», — сообщила женщина.

«Безразличие к сирене»

15 августа ракетную опасность в области объявляли 11 раз за день, 16 августа — 21 — в это время звучит сирена и объявление «ракетная опасность». В период действия сигнала ракетной опасности об этом оповещают и домофоны на подъездах домой. Бывает, что они ломаются — домофон висит на двери и продолжает предупреждать о ракетной опасности, когда она уже давно отменена.

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Люди на улицах на звуки сирен реагируют уже спокойно, в квартирах, разве что, отходят от окон, говорят курчатовцы. В первой половине дня 15 августа было слышно около пяти «хлопков» — как потом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, ракета была сбита подо Льговом — это около 30 км от Курчатова на запад, ближе к границе с Украиной. «Смотри, это С-400 пошел», — уверенно говорит местный житель, наблюдающий за небом во время ракетной тревоги.

Фото: РБК

«В целом сейчас уже есть чувство, что мы привыкли и вроде бы как будто все как всегда. А потом «бахает», стекла в квартире дрожат, сигнализации на машинах срабатывают, сирены. Тревожно. Над городом прямо, кажется, не сбивали, обломки не падали у нас, но понятное дело, чувства безопасности нет», — отметила одна из жительниц.

Мужчины к ситуации относятся более спокойно. «Первые пару дней было внутреннее какое-то беспокойство. Сейчас уже все встало на круги своя. Абсолютное безразличие к сирене, к взрывам. Никакой опаски, никакой паники уже нет», — сказал один из сотрудников АЭС, попросивший не называть его имя. По его словам, на станции усилили контроль и меры безопасности, стало больше военных и техники. «Курская АЭС — это самое безопасное место в области», — заключил он.

По городу висят объявления о сборе помощи военным и переселенцам. Беженцам люди предоставляют свои квартиры, дома, дачи, кто готов пустить, продукты питания, средства первой необходимости, одежду, обувь, рассказывает один из руководителей волонтеров Мария, называя обстановку напряженной. «Люди напряжены, но всем городом встали, все трудятся круглые сутки, помогают нашим защитникам. Помощь идет со всей России, она необходима, в частности в расходных материалах. Мы изначально работаем по первой линии, по фронту. Мы сами отвозили, но сейчас сказали работать здесь», — рассказывает она. В списке необходимого, по словам волонтера, кровоостанавливающие, жгуты, перекись, средства помощи первого эшелона. «Гибнут в основном от кровопотери, поэтому это самое первое что необходимо. Ребятам в госпиталь — понятное дело, что и одежда срезается — нужны штаны спортивные, футболки, носки, трусы. Мальчишка сидит несколько дней в окопе, ему нужно сменное белье. Не надо кричать, что Минобороны что-то не поставляет, это то, о чем всегда думали женщины у нас. Мы продолжаем об этом думать и заботиться».