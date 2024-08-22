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Военная операция на Украине ,  
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KI узнал о плане Киева подготовить почву для переговоров с Россией осенью

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина стремится к скорому диалогу с Россией, полном обмене пленными и обсуждению ядерной безопасности, узнал The Kyiv Independent. В Кремле отмечали, что пока из-за боев в Курской области «разговаривать мы не будем»
Фото: Ivan Antypenko / Reuters
Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Власти Украины планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией этой осенью, пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского.

Со слов собеседника, Киев стремится «начать переговоры с Россией» и провести переговоры об обмене пленными по формуле «всех на всех», а также продовольственной и ядерной безопасности.

Ранее украинские власти официально называли операцию в Курской области попыткой улучшить будущие переговорные позиции. Зеленский допускал переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — пояснял украинский президент.

Кремль сообщал об открытости к диалогу с Украиной, в том числе при власти Зеленского. Однако на данном этапе, пока продолжается вторжение ВСУ в Курскую область, диалог не состоится, отмечал помощник президента Юрий Ушаков: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем». По его мнению, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

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Как рассказали источники Washington Post, делегации России и Украины планировали встретиться в Катаре, чтобы прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, но подготовка была сорвана операцией ВСУ в Курской области.

«Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — уточнил один из источников WP. В администрации президента Украины подтвердили WP, что в Дохе должен был состояться саммит, который отложили «из-за ситуации на Ближнем Востоке».

В российском МИДе, однако, сообщили, что подобных переговоров с Киевом «не велось и не ведется». Глава ведомства Сергей Лавров назвал сведения WP слухами.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина переговоры обмен пленными
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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