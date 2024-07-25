Кремль не исключил переговоры с Киевом при власти Зеленского

Москва открыта к переговорам с Киевом, в том числе при Зеленском, но «при определенных условиях», заявил Песков, подчеркнув, что следует прояснить ряд вопросов: от легитимности Зеленского до указа о запрете на переговоры с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Москва в целом открыта к переговорам с Киевом, в том числе при власти президента Владимира Зеленского, но «при определенных условиях», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков уточнил, что по вопросу возможных переговоров нужно прояснить ряд моментов, в частности с законодательным запретом Киева на переговоры с Москвой, пока во главе России Владимир Путин. Кроме того, в Москве полагают, что Зеленского после 20 мая нельзя считать легитимным президентом Украины, поскольку выборы главы государства не проводились из-за военного положения.

«Здесь еще много всего предстоит прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения», — отметил Песков, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры с Украиной, пока Зеленский остается у власти.

Путин ранее пояснял, что легитимность Зеленского имеет значение для Москвы, поскольку судьбоносные документы необходимо подписывать с легитимными властями. По мнению российского президента, единственная легитимная власть на Украине сейчас Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Последний подчеркивал, что в соответствии с Конституцией и другими законами Украины президентом страны остается Зеленский.

21 июля Зеленский допустил переговоры Украины с Россией, если президентом последней будет Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он.

24 июля представитель китайского МИДа Мао Нин сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. В украинском МИДе пояснили, что готовы к переговорам с Россией на определенном этапе при условии ее «добросовестности».

В Кремле заявили, что посыл заявления Кулебы идет «в унисон» с позицией России.

Путин среди условий начала переговоров называл вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций.

Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Киев, в свою очередь, настаивает на урегулировании на основе предложенной им «формулы мира», которая включает пункты о возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск.