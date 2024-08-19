В Кремле заявили, что мирные предложения по Украине не аннулированы

Предложения для прекращения конфликта, которые в июне озвучил Путин, остаются в силе, но сейчас Россия не намерена разговаривать с учетом «авантюры» в Курской области, заявил Ушаков. Будущее диалога зависит от ситуации на поле боя

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Мирные предложения России для завершения военного конфликта с Украиной не аннулированы, заявил телеграм-каналу SHOT помощник президента Юрий Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время с учетом боев в Курской области сейчас о переговорах речи не идет, сказал он и добавил: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем».

По словам Ушакова, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

Условия для мирных переговоров, которые 14 июня озвучил Владимир Путин, включают согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. Москва в свою очередь отвергает условия Украины, которые включают вывод российских войск, контроль радиационной и ядерной безопасности и т.д.

После начавшихся 6 августа боевых действий в Курской области российский президент исключил переговоры с Украиной (в офисе украинского президента Владимира Зеленского называли усиление позиций на переговорах одной из целей атаки ВСУ на регион). По мнению Путина, Украина начала операцию, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако, заявил он, темпы их продвижения там не снизились, а выросли. Путин пообещал Киеву достойный ответ и потребовал «выдавить» ВСУ с территории России.

По данным The Washington Post, в августе в Дохе должны были пройти секретные переговоры российской и украинской делегаций, где они планировали договориться не атаковать энергообъекты, но их сорвало наступление ВСУ. В МИД России в ответ на это заявили, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», стороны не ведут диалог о безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. Украинская сторона при этом сообщала об идущих переговорах по обмену пленными.