WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Делегации Москвы и Киева в этом месяце должны были встретиться в Дохе, где планировали обсудить мирный план и договориться не атаковать энергообъекты, выяснила WP. Однако после атаки ВСУ на Курскую область переговоры были сорваны

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Украина и Россия уже в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных переговоров о мире, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Катар выступал в этих переговорах в качестве посредника, делегации Москвы и Киева должны были встретиться в Дохе (столица Катара). Тем не менее Россия решила приостановить этот процесс из-за атаки ВСУ в Курской области. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — уточнил один из источников WP.

Собеседники газеты рассказали, что на этих переговорах стороны планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. Газета напоминает, что российские и украинские делегации не встречались лицом к лицу с 2022 года, после провальных переговоров в Стамбуле.

В администрации президента Украины подтвердили WP, что в Дохе должен был состояться саммит, который отложили «из-за ситуации на Ближнем Востоке». Встреча состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации с партнерами по реализации обсужденных вопросов, уточнили в администрации.

В Кремле и Белом доме от комментариев для WP отказались. РБК направил запрос в МИД России.

В офисе президента говорили о готовности Украины к справедливым переговорам, которые приведут к устойчивому миру, и выражали мнение, что к такому диалогу не готовы власти России. Владимир Зеленский рассказывал о планах пригласить российскую делегацию на второй «саммит мира». В конце июля он не исключил, что вскоре начнутся «детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности».

Москва также неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.

После начала наступления ВСУ в Курской области Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 13 августа назвал утратившими силу «щедрые предложения» Путина Киеву, озвученные в июне.