Лукашенко оценил будущее переговоров из-за прорыва ВСУ в Курскую область

Лукашенко назвал неизбежным поражение ВСУ в Курской области, поскольку Россия — «огромная империя, которая еще точно не начала по-настоящему воевать». По его мнению, ожидания Киева на усиление переговорных позиций не оправдаются

Александр Лукашенко и журналист Евгений Попов (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Украина своей операцией в Курской области идет на «повышение ставок своего авторитета» на случай диалога для более выгодной переговорной позиции, но такой способ — неверный, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры?», — считает Лукашенко.

Это классический прием, но он не подходит для борьбы с «огромной империей, которая еще точно не начала по-настоящему воевать», полагает президент. Корреспондент уточнил: «Империя — это мы, Россия?». Лукашенко ответил: «Ну конечно».

Говоря о зашедших в Курскую область украинских подразделениях, Лукашенко отметил, что группировка была мощной и состояла из опытных служащих, которую не могли сдержать пограничные отряды. «И естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встанет вопрос — зачем туда зашли?», — добавил президент и предположил, что погибнут лучшие украинские военные.

Лукашенко выразил уверенность, что власти Украины хотели бы применения Россией ядерного оружия, чтобы лишить Москву как союзников, так и сочувствующих стран.

Киев объяснял операцию в Курской области попыткой усилить переговорные позиции. «Это создает реальную дилемму для Путина», — уверен американский президент Джо Байден.

Путин также считает, что действия ВСУ связаны с положением Украины на переговорах, но назвал бесперспективным диалог с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Он заверил, что Россия представит достойный ответ, а все цели будут выполнены.