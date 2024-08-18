МИД ответил на данные о тайных переговорах с Украиной

Москва и Киев планировали обсудить мирное соглашение в Катаре, но встречу отложили из-за боев в Курской области, написала The Washington Post. Захарова подчеркнула, что таких переговоров «не велось и не ведется»

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД опроверг сведения The Washington Post о срыве непубличного переговорного процесса между Россией и Украиной в связи с операцией ВСУ в Курской области.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова назвала Украину единственной стороной, которая представляет опасность Курской и Запорожской АЭС, и добавила, что российские военные не бьют по гражданским объектам. По ее мнению, Москва предложила Киеву «весьма щедрую мирную инициативу», но ответом стала атака на Курскую область.

Так она прокомментировала материал, который вышел в WP накануне. Собеседники газеты рассказали, что делегации планировали встретиться в Катаре, чтобы прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — уточнил один из источников WP.

В администрации президента Украины подтвердили WP, что в Дохе должен был состояться саммит, который отложили «из-за ситуации на Ближнем Востоке».

После начала наступления ВСУ в Курской области Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Миссия России при ООН назвала утратившими силу «щедрые предложения» Путина Киеву, озвученные в июне.

Власти Украины объясняли вторжение в Курскую область желанием улучшить переговорные позиции.