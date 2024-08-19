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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал слухами сообщения о переговорах России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
После вторжения ВСУ в Курскую область «ни о каких переговорах речи быть не может», заявил глава МИДа. Предложения Москвы для завершения военного конфликта не аннулированы, но в данный момент разговора не будет, заявляли в Кремле
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Сообщения о контактах России и Украины при посредничестве Катара и Турции являются слухами, на фоне вторжения ВСУ в Курскую область о диалоге не может быть и речи, что четко обозначил президент Владимир Путин, заявил глава МИДа Сергей Лавров телеведущему Павлу Зарубину.

«Президент об этом очень четко сказал, что после того как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — сказал министр.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Украинские подразделения прорвались через границу России в Курской области 6 августа, с тех пор российские военные, как сообщает Минобороны, отражают их атаки в регионе. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, там примерно 2 тыс. жителей, о судьбе которых властям неизвестно.

Президент Владимир Путин называл действия Киева «масштабной провокацией», пообещал достойный ответ со стороны России и не увидел возможности для диалога с украинскими властями после произошедшего.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл одной из целей наступления ВСУ на Курскую область «создание буферной зоны» на территории России, а советник главы его офиса Михаил Подоляк  — усиление позиций на переговорах.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Москва и Киев в августе должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных переговоров о мире, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области, писала The Washington Post со ссылкой на источники. На этих переговорах стороны планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, утверждало издание.

Мирные предложения России для завершения военного конфликта с Украиной не аннулированы, но на данном этапе, с учетом ситуации в Курской области, разговора не будет, сообщил 19 августа помощник президента Юрий Ушаков.

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Военная операция на Украине переговоры Катар Сергей Лавров
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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