Гендиректор МАГАТЭ анонсировал экстренное заседание из-за Ирана
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о созыве экстренного заседания совета управляющих организаций из-за удара США по Ирану. Оно состоится в понедельник, 23 июня, написал он в соцсети X.
«В связи со сложившейся в Иране чрезвычайной ситуацией я созываю чрезвычайное заседание МАГАТЭ. Завтра состоится заседание Совета управляющих», — написал он.
В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как сообщил президент страны Дональд Трамп, полный боекомплект бомб был сброшен на главный объект — Фордо.
МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после ударов США. Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии также не засекло повышения радиационного фона в странах Персидского залива. При этом NASA заметило значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления Трампа об атаке.
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