США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 7-30

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: военно-воздушные силы и флот нанесли удар по ключевым объектом иранской ядерной программы. Главное к 7 утра

Соединенные Штаты вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном — вооруженные силы страны нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что на подземную обогатительную фабрику в Фордо был сброшен «полный комплект бомб».

До этого, 19 июня, Трамп заявлял, что примет решение о вступлении в конфликт Израиля и Ирана «в ближайшие две недели», чтобы дать Тегерану последний шанс вернуться за стол переговоров о ядерной программе.

По данным Axios, что США задействовали стелс-бомбардировщики B-2, которые незадолго до удара были направлены в сторону Ближнего Востока. Они способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая. Источники Fox News подтвердили, что в ударах участвовали бомбардировщики B-2. Они использовались для бомбардировки ключевого ядерного объекта в Фордо и сбросили шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе осуществили около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок. Накануне Reuters сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 взлетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и направились на авиабазу Андерсен на тихоокеанском острове Гуам. На самом деле, уточнил Fox News, их путь лежал в сторону Ирана.

CNN со ссылкой на правительственного чиновника сообщил, что B-2 бросили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Такую бомбу называют еще «взломщик бункеров». Он весит около 13,6 тонн и содержит 2,7 тыс. кг взрывчатки. MOP была разработана для «уничтожения оружия массового поражения наших противников, размещенного в хорошо защищенных объектах», цитирует телеканал информационный бюллетень ВВС США.

The New York Times уточнила, что объекты были атакованы около 2:30 утра по местному времени (около 2:00 мск). Израильский чиновник сказал изданию, что Вашингтон заранее уведомил его страну о готовящихся ударах.

После бомбардировок Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X

После ударов Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Обращение продолжалось чуть меньше 4 минут, рядом с Трампом находились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Президент США заявил, что Тегеран должен заключить мир. Он предупредил, что если этого не произойдет, следующие удары будут намного хуже, отметив, что в Иране осталось еще «много целей». Трамп заявил, что удары по ядерным объектам Ирана были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

По словам Трампа, главные иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. «Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — сказал президент США. «Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире», — пояснил Трамп. Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заявил, что США ударили по ядерным объектам Ирана, чтобы не дать Тегерану заполучить «самое смертоносное оружие на планете».

Цель Соединенных Штатов, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». «На протяжении 40 лет Иран говорил «Смерть Америке, смерть Израилю!», — заявил Трамп. Как утверждает республиканец, из-за иранских атак погибли более тысячи американцев и «сотни тысяч на Ближнем Востоке и по всему миру». «Я давно решил, что это не будет продолжаться», — сказал он.

Трамп пригрозил, что если Иран не согласится на мирное урегулирование, по стране будут нанесены новые удары. «Им следует немедленно заключить мир. Им следует немедленно остановиться. В противном случае по ним снова будут удары. Им следует немедленно заключить мир, иначе удары повторятся», — заявил президент США.

После удара США по ядерным объектам Ирана в странах Персидского залива повышение радиационного фона не зафиксировано, сообщает Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии в соцсети Х.

Что известно о «разрушителе бункеров» Удар по иранским ядерным объектам стал первым в истории случаем боевого применения бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), крупнейшей в мире неядерной бомбы. Ранее этот боеприпас неоднократно проходил испытания и находился на вооружении ВВС США с 2011 года, однако до атаки на Иран не было подтвержденных случаев ее боевого использования. MOP испытывали на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, отмечает Би-Би-Си. Бомба производства корпорации Boeing есть только у армии США. Другим странам она не поставлялась. Длина бомбы — шесть метров. Она способна пробивать на глубину примерно в 61 метр и затем уже взрывается, писал Би-Би-Си. Если сбрасывать бомбы последовательно одну за другой, то каждая из них будет проникать все глубже. Они мощнее, чем Massive Ordnance Air Blast, известная как «Мать всех бомб». Доставлять «разрушителя бункеров» может на данный момент только американский бомбардировщик B-2 Spirit.

Реакция на удар по иранским ядерным объектам