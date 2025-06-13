МАГАТЭ сообщило, что уровень радиации после атаки на Иран не превышен
Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе после ударов Израиля не превышен, говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси в X.
Также в Тегеране сообщили, что атомная электростанция в Бушере не подверглась атаке.
Несколько взрывов произошли на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня, когда Израиль объявил об операции «Восстающий лев». Ее начало ЦАХАЛ объяснил тем, что Тегеран, по сведениям разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.
Заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил атаки на объект в Натанзе и заявил, что «сообщений о ядерном заражении не поступало».
В результате израильских ударов погибли высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков, Тегеран пообещал ответить на атаку. Как сообщили в ЦАХАЛ, Иран запустил в сторону Израиля более сотни дронов.
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