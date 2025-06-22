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Война Израиля и Ирана ,  
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Удары США по Ирану не привели к повышению радиации в Персидском заливе

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Война Израиля и Ирана

После удара США по ядерным объектам Ирана в странах Персидского залива повышение радиационного фона не зафиксировано, сообщает Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии в соцсети Х.

«Не было обнаружено никакого радиоактивного воздействия на окружающую среду Королевства и арабских государств Персидского залива в результате нанесения американскими военными ударов по ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска атаковали три иранских ядерных объекта — Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, на главный объект в Фордо американские бомбардировщики сбросили полный комплект бомб.

Завод в Фордо, расположен под землей и является ключевым для ядерной программы Ирана. У Израиля при этом нет оружия, которое способно разрушить этот объект, США задействовали мощные авиабомбы Massive.

В ночь на 13 июня, когда Израиль объявил об операции «Восстающий лев», несколько взрывов произошло на важнейшем объекте ядерной программы Ирана. Саму операцию ЦАХАЛ объяснила тем, что Тегеран, по сведениям разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Вскоре после первых ударов Тегеран сообщил МАГАТЭ, что уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе после ударов Израиля не превышен.

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Теги
Полина Дуганова
Иран Израиль США Дональд Трамп радиация Персидский залив
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