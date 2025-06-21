Аракчи: Иран нанесет удары по военным США в случае поддержки ими Израиля

Глава МИД Ирана допустил удары по силам США при поддержке ими Израиля

Иран нанесет ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США примут участие в военной кампании Израиля, сообщил в интервью телеканалу NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в таком случае действия Ирана будут ответом в рамках права на самооборону.

«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности нанесения Ираном ответных ударов в том числе по американским военным в регионе.

Глава иранского МИД также выразил мнение, что Соединенные Штаты способны повлиять на ход конфликта.

«Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», — отметил дипломат.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не планирует призывать Израиль прекратить удары по Ирану. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту Нью-Джерси, отметив, что подобный запрос в текущей ситуации будет сложным, особенно если одна из сторон «побеждает».

Трамп также выразил сомнения в способности Европы повлиять на конфликт с Ираном, подчеркнув, что Тегеран скорее заинтересован в переговорах с Вашингтоном, а не с Брюсселем. Президент назвал две недели максимальным сроком для достижения соглашения по иранской ядерной программе.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с середины июня. Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную на уничтожение ядерных и ракетных программ Тегерана. США не участвуют напрямую в конфликте, но поддержали Израиль и перебросили военную технику на восток. В Белом доме сообщили, что Трамп примет решение о возможных действиях против Ирана в течение двух недель.

Reuters сообщал, что США вели прямые переговоры с Ираном после начала израильских ударов. По данным агентства, Аракчи заявил спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам по ядерной сделке, пока Израиль продолжает атаки.

В свою очередь, Тегеран предупредил о готовности дать «немедленный отпор» любому, кто поддержит Израиль в конфликте.