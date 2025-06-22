Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ударов США

Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН после ударов США по ядерным объектам в стране, сообщает IRNA.

«Удары США по Ирану представляют собой вопиющее нарушение международного права», — заявили в постпредстве исламской республики при организации.



В постпредстве призвали Совбез ООН незамедлительно рассмотреть произошедшее и осудить удары.

В ночь на 22 июня США атаковали объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. На ключевой подземный объект в Фордо, по словам президента Дональда Трампа, сбросили «полный комплект бомб». По данным Axios и Reuters, Вашингтон задействовал стелс-бомбардировщики B-2, которые способны нести авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая.

По данным агентства Fars, иранские власти подтвердили атаки «вблизи ядерных объектов» в Исфахане и Натанзе. В Исхафане работала ПВО, прозвучало несколько взрывов. Взрывы также были слышны в городе Кум, расположенном недалеко от Фордо.

Axios писал, что США заранее предупредили Израиль о готовящихся ударах. После них Трамп поговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По информации телеканала, президент США не планирует новых атак и рассчитывает, что Тегеран вернется к переговорам.