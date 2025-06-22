Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов
США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия.
Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.
В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов