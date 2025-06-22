 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов

Сюжет
Война Израиля и Ирана

США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия.

Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.

Нетаньяху назвал выполненным обещание уничтожить ядерные объекты Ирана
Политика
Биньямин Нетаньяху

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. 

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран США ядерный удар
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В США усилили меры безопасности внутри страны после удара по Ирану
Политика
В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки
Политика
Нетаньяху назвал выполненным обещание уничтожить ядерные объекты Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Иран нанес ракетный удар по Израилю после атаки США ядерных объектов Политика, 07:40
Удары США по Ирану не привели к повышению радиации в Персидском заливе Политика, 07:27
Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов Политика, 07:21
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 7-30 Политика, 07:18
В США усилили меры безопасности внутри страны после удара по Ирану Политика, 07:10
В сенате призвали Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану Политика, 07:01
Нетаньяху назвал выполненным обещание уничтожить ядерные объекты Ирана Политика, 06:23
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Израиль ввел новый режим ограничений на территории страны Политика, 06:16
В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки Политика, 05:50
Белый дом показал Трампа и его команду во время нанесения ударов по Ирану Политика, 05:44
Трамп заявил о полном уничтожении заводов по обогащению урана в Иране Политика, 05:33
Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану при отказе от мира Политика, 05:13
Трамп выступил с обращением к нации после удара по Ирану Политика, 05:06
Генсек ООН удары США по Ирану назвал прямой угрозой миру Политика, 05:03