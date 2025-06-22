Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов

США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.



Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия.



Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Материал дополняется