NASA зафиксировало выброс тепла у ядерного объекта в Фордо

Система мониторинга пожаров NASA (Fire Information for Resource Management System, FIRMS) зафиксировала значительный выброс тепла в районе ядерного объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления президента Трампа об ударах США, сообщает The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что подобные сигналы обычно фиксируются при бомбардировках или устойчивых пожарах, выделяющих интенсивное тепло. Датчики также реагируют на природные пожары и промышленную активность, однако за последний месяц в окрестностях Фордо не регистрировались подобные события, пишет NYT.

Ранее Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии сообщило, что удары США по ядерным объектам Ирана не привели к повышению радиации в Персидском заливе.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, на ключевой объект в Фордо американские бомбардировщики сбросили полный комплект бомб.

В обращении к нации Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам президента, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США могут атаковать, если Тегеран не заключит мир. Трамп также предупредил, что любой ответ Тегерана на удары США будет встречен «гораздо большей» силой.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что, нанеся удары, США нарушили устав ООН, а также международное право. По словам Аракчи, Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов.