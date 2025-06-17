Гросси допустил повреждение всех центрифуг в Натанзе при ударе Израиля
Центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, по предварительном данным, получили «серьезные повреждения, если не полностью уничтожены» после израильских ударов в пятницу, 13 июня. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Би-би-си.
По его словам, прямой удар Израиля не затронул подземный зал с самими центрифугами — машинами для обогащения урана, но привел к отключению электроэнергии на предприятии, что могло привести к повреждению самих центрифуг. Также была «полностью разрушена» надземная установка.
Reuters пишет, что Гросси назвал примерное количество центрифуг на этом заводе — около 15 тыс.
По данным МАГАТЭ, из-за повреждений произошло радиологическое и химическое загрязнение на объекте, однако уровень радиоактивности снаружи остался неизменным и в пределах нормы. Агентство постоянно запрашивает у местных властей информацию об уровне радиации на ядерных объектах и вокруг них.
Израильские военные в свою очередь утверждали, что подземный цех с центрифугами в Натанзе был разрушен в ходе атаки, но доказательств не представили, отмечает Би-би-си.
Что касается других атакованных Израилем ядерных объектов Ирана, по данным Гросси, в Исфахане повреждены четыре здания, при этом ядерный комплекс Фордо рядом с Кумом получил незначительный ущерб.
В ночь на 13 июня Израиль нанес внезапные удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу армии Ирана. Израильские власти объяснили свои атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, отвергающий обвинения в создании ядерного оружия, в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.
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