Гросси: центрифуги в Натанзе сильно повреждены, если не уничтожены полностью

Гросси допустил повреждение всех центрифуг в Натанзе при ударе Израиля

Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, по предварительном данным, получили «серьезные повреждения, если не полностью уничтожены» после израильских ударов в пятницу, 13 июня. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Би-би-си.

По его словам, прямой удар Израиля не затронул подземный зал с самими центрифугами — машинами для обогащения урана, но привел к отключению электроэнергии на предприятии, что могло привести к повреждению самих центрифуг. Также была «полностью разрушена» надземная установка.

Reuters пишет, что Гросси назвал примерное количество центрифуг на этом заводе — около 15 тыс.

По данным МАГАТЭ, из-за повреждений произошло радиологическое и химическое загрязнение на объекте, однако уровень радиоактивности снаружи остался неизменным и в пределах нормы. Агентство постоянно запрашивает у местных властей информацию об уровне радиации на ядерных объектах и вокруг них.

Израильские военные в свою очередь утверждали, что подземный цех с центрифугами в Натанзе был разрушен в ходе атаки, но доказательств не представили, отмечает Би-би-си.

Что касается других атакованных Израилем ядерных объектов Ирана, по данным Гросси, в Исфахане повреждены четыре здания, при этом ядерный комплекс Фордо рядом с Кумом получил незначительный ущерб.

В ночь на 13 июня Израиль нанес внезапные удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу армии Ирана. Израильские власти объяснили свои атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, отвергающий обвинения в создании ядерного оружия, в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.