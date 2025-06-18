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Война Израиля и Ирана ,  
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МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении на ядерном объекте в Иране

Гросси: на ядерном объекте в Натанзе произошло радиоактивное загрязнение
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Война Израиля и Ирана
Небольшое радиоактивное загрязнение выявлено в пределах защитного периметра на объекте в Натанзе, сообщил глава МАГАТЭ. Гросси предупредил, что из-за продолжающихся атак риски радиоактивного загрязнения растут
Ядерный объект в Натанзе, Иран
Ядерный объект в Натанзе, Иран (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Внутри защитного периметра на иранском ядерном объекте в Натанзе зафиксировано небольшое превышение радиоактивного фона, но угрозы населению нет. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«На объекте в Натанзе, которому, я бы сказал, был нанесен самый серьезный ущерб, произошло некоторое радиоактивное загрязнение, но оно локализовано внутри защитного периметра объекта. Так что непосредственной опасности для населения нет», — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что при увеличении интенсивности боевых действий риски радиоактивного загрязнения окружающей среды могут увеличиться. Он добавил, что проинформировал все стороны конфликта, а также страны Персидского залива и США о недопустимости нанесения ударов по ядерным объектам, так как последствия могут быть необратимыми.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Гросси отдельно подчеркнул, что МАГАТЭ не располагает точными данными о степени повреждений иранских ядерных объектов. По его словам, представители агентства до сих пор находятся в Иране, но приступят к инспекции, как только это станет возможным.

Израиль продолжает атаковать объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана с 13 июня. Удару подвергся в том числе центр обогащения урана в Натанзе, который считается одним из важнейших объектов иранской ядерной программы, там производили уран, обогащенный до 60%. В МАГАТЭ сначала сообщали, что на объекте в Натанзе было разрушено несколько энергообъектов над землей, при этом подземная часть объекта, где находится оборудование по обогащению, не пострадала.

Однако позднее эксперты МАГАТЭ проанализировали спутниковые снимки иранских ядерных объектов и обнаружили следы попаданий по подземным залам центра в Натанзе. По данным агентства, из-за повреждений произошло радиологическое и химическое загрязнение на объекте, однако уровень радиоактивности снаружи остался неизменным и в пределах нормы.

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Фото:Reuters

Другой целью военной операции Израиля стал уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. В МАГАТЭ говорили, что в результате ударов объектам был нанесен незначительный ущерб. The New York Times писала, что у Израиля просто нет вооружений, способных разрушить бункер, где находится завод.

Свою операцию «Восстающий лев» Израиль связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ наносит удары по израильской территории.

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Милена Костерева
МАГАТЭ радиоактивный фон загрязнение Иран Израиль
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