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Война санкций ,  

Алиханов пообещал представить предложения по ответу Литве на этой неделе

Калининградский губернатор Алиханов пообещал предложения по ответу Литве на этой неделе
Они уже прорабатываются, сказал губернатор региона. Литва с 18 июня запретила транзит подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Калининград на этой неделе направит Москве предложения по ответным мерам Литве в связи с ограничением транзита некоторых видов грузов из других российских регионов, заявил губернатор области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

«Предложения относительно возможных ответных мер [Литве] нами уже формируются, и мы федеральным нашим коллегам их обязательно направим. На этой неделе договорились это сделать», — сказал Алиханов (цитата по ТАСС).

Также он выразил надежду, что посредством таких «жестких переговоров» Россия сможет добиться того, чтобы Евросоюз и Литва вернулись к выполнению своих международных обязательств и отменили ограничения на транзит. В противном случае они столкнутся с последствиями ответных мер, подчеркнул Алиханов.

До этого губернатор говорил, что ответные меры Литве, которые может принять Россия, могут быть разнообразными, а их последствия для экономики страны — существенными.

К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Литва с 18 июня запретила транзит подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию. Алиханов сообщил, что ограничения касаются строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции. Комментируя это решение литовских властей, он заявил, что, по предварительным оценкам, запрет затронет от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. В то же время Алиханов отметил, что доставка грузов будет налажена по морю, дефицита в области не ожидается.

Губернатор назвал происходящее нарушением международных обязательств Литвы и ЕС обеспечивать свободный транзит товаров. Он предлагал в качестве ответной меры запретить маркировку ввозимого иностранного алкоголя на территории стран Прибалтики, что нанесет этим государствам ущерб в размере €300 млн в год.

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В литовском МИДе заявили, что ввели запрет, исходя из санкций, введенных Евросоюзом. «Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — сказали в ведомстве.

При этом 8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России исключил из ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России.

Российский МИД 20 июня выразил протест по поводу действий Вильнюса и потребовал немедленно отменить ограничения. В Кремле это решение назвали незаконным. 21 июня российский МИД вызвал посла ЕС в России Маркуса Эдерера и предупредил об ответных мерах, если эти ограничения не будут сняты. «Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры», — говорится в сообщении министерства.

Эдерер после встречи в МИДе заверил, что транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры ЕС, «работает нормально», и попросил не обострять ситуацию и решить вопрос дипломатическим путем, подчеркнув, что о блокаде речи не идет.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Антон Алиханов Литва Калининградская область ответные меры

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Профессиональная аналитика
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