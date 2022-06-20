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Война санкций ,  
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Власти Калининграда сообщили о доставке санкционных товаров по воде

Паромы и суда будут использовать для доставки грузов, которые уже находятся под санкциями. Раньше их доставляли поездами, через территорию Литвы
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Товары, не попавшие под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут возить железной дорогой, чтобы разгрузить паромы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.

Он пояснил, что паромы и суда планируется использовать для доставки грузов, которые уже находятся под санкциями, среди них, например, строительные материалы.

Алиханов отметил, что также в правительстве Калининградской области для решения транспортно-логистических проблем был создан оперативный штаб с участием представителей из федеральных ведомств.

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Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Он добавил, что в регионе нет дефицита товаров и не ожидается. Алиханов вновь призвал население не покупать товары впрок. «Куда будете девать этот цемент, который сейчас закупается в огромных количествах, — непонятно. Никаких проблем с доставкой цемента в область не будет, он и так доставляется частично уже паромами», — сказал губернатор.

Литва объявила о запрете с 18 июня транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию. Как сообщал Алиханов, ограничения касаются строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции. Он назвал это решение нарушением международных обязательств Литвы и ЕС обеспечивать свободный транзит товаров.

МИД России выразил протест по поводу действий Вильнюса и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве заявили, что решение принято после консультаций с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами. Весной ЕС ввел несколько пакетов санкций против России, затронувших в том числе сталь, железо, древесину, цемент, уголь и другие товары. В Кремле ограничение транзита назвали беспрецедентным и незаконным шагом.

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Теги
Литва Калининградская область Алиханов

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