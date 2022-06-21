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Война санкций ,  

МИД пригрозил ЕС ответом в случае неразблокировки транзита через Литву

Посла Евросоюза вызвали в МИД России из-за блокирования Литвой транзита части грузов в Калининградскую область из России. От него потребовали восстановить транзит
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

В российском МИДе потребовали от Евросоюза незамедлительно восстановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область и заявили об ответных мерах, если это не будет сделано. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе сообщили, что во вторник 21 июня вызвали посла ЕС в России Маркуса Эдерера. «Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры», — говорится в сообщении.

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Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Представителю ЕС также заявили «решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит». «Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности», — отметили в МИД.

Эдерер после встречи в МИД сообщил, что обсуждал ситуацию с транзитом с замглавы российского министерства Александром Грушко и уточнил, что о блокаде речи не идет. По словам посла, разговор продлился 20 минут. «У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет», — добавил он.

Посол заверил, что транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры Евросоюза, «работает нормально», и попросил не обострять ситуацию и решить вопрос дипломатическим путем.

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Ранее Литва объявила о запрете с 18 июня транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что ограничения касаются строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции. Он назвал это решение нарушением международных обязательств Литвы и ЕС обеспечивать свободный транзит товаров. При этом, отметил Алиханов, доставка грузов будет налажена по морю, дефицита в области не ждут.

Калининградская область — самый западный регион России. Географически он отделен от страны и существует в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

17 июня Алиханов, комментируя решение литовских властей о прекращении транзита ряда товаров, заявил, что, по предварительным оценкам, запрет затронет от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

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По словам губернатора, Евросоюзу для исправления ситуации необходимо внести поправки поправки в принятые против России санкции, чтобы решить вопрос с ограничениями Литвы на жлезнодорожный транзит товаров в Калининградскую область с остальной территории России. При этом 8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России исключил из ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России.

Власти Литвы заявили, что ввели запрет, исходя из санкций, введенных Евросоюзом, и данная мера не является односторонним решением. «Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — заявили в литовском МИДе.

МИД России выразил 20 июня протест по поводу действий Вильнюса и потребовал немедленно отменить ограничения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничение транзита незаконным. «Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — подчеркнул сказал представитель Кремля.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Евросоюз Литва транзит Калининградская область МИД

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