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Война санкций ,  
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Клишас призвал дать ответ всей Литве за запреты для Калининграда

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия должна принять в ответ на запрет транзита в Калининград через Литву санкционных товаров такие меры, чтобы они затронули граждан ЕС и Литвы в том числе, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в Telegram.

«Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось», — заявил он.

18 июня Литовские железные дороги запретили транзит составов с некоторыми товарами между Калининградской областью и другими регионами России. В список запрещенных к транзиту для российского эксклава вошли установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что санкционные грузы будут доставлять туда с помощью судов, а остальные продолжат возить поездами. Он назвал транспортные трудности вполне преодолимыми.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, а не ввела ограничения самостоятельно. Кремль назвал эти меры незаконными.

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21 июня МИД России вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера. Европейский дипломат заявил, что о блокаде Калининградской области речь не идет, и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Также российское ведомство выразило протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене (с апреля Литва понизила уровень дипотношений с Россией и отозвала посла).

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Ранее 22 июня представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает Запад от нагнетания отношений с Россией, передает ТАСС. Он назвал ограничение транзита новым тяжелым ударом по устоям европейской архитектуры и отметил, что интересы России будут гарантированно обеспечены.

Теги
Литва транзит ограничение Андрей Клишас Калининград

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