Клишас призвал дать ответ всей Литве за запреты для Калининграда

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия должна принять в ответ на запрет транзита в Калининград через Литву санкционных товаров такие меры, чтобы они затронули граждан ЕС и Литвы в том числе, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в Telegram.

«Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось», — заявил он.

18 июня Литовские железные дороги запретили транзит составов с некоторыми товарами между Калининградской областью и другими регионами России. В список запрещенных к транзиту для российского эксклава вошли установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что санкционные грузы будут доставлять туда с помощью судов, а остальные продолжат возить поездами. Он назвал транспортные трудности вполне преодолимыми.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, а не ввела ограничения самостоятельно. Кремль назвал эти меры незаконными.

21 июня МИД России вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера. Европейский дипломат заявил, что о блокаде Калининградской области речь не идет, и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Также российское ведомство выразило протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене (с апреля Литва понизила уровень дипотношений с Россией и отозвала посла).

Читайте на РБК Pro Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Инструкции

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает меры для ответа на «враждебные действия».

Ранее 22 июня представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает Запад от нагнетания отношений с Россией, передает ТАСС. Он назвал ограничение транзита новым тяжелым ударом по устоям европейской архитектуры и отметил, что интересы России будут гарантированно обеспечены.