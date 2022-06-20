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Война санкций ,  
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МИД выразил протест временной поверенной в делах Литвы из-за Калининграда

Литовскому дипломату заявили протест и потребовали снять запрет на транзит подсанкционных грузов в Калининград. В Литве запрет объяснили санкциями Евросоюза, указав, что мера согласована с Еврокомиссией
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, в министерстве потребовали немедленно отменить ограничения на транзит подсанкционных грузов в Калининград, следует из заявления пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», — говорится в сообщении.

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Андрей Клишас

Речь идет о решении литовских властей прекратить с 18 июня пропускать по железной дороге транзитные составы с рядом товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Об этом региональную железную дорогу уведомила Литовская железнодорожная служба.

Калининградский губернатор Антон Алиханов тогда заявил: «Нас поставили перед фактом». Под запретом оказались «от 20 до 40% номенклатуры» — цемент, металлы, строительные материалы и другие важные для строительства и производства грузы.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Лансбергис заявил, что эта мера — решение не Вильнюса, а Евросоюза, принявшего санкции. Запрет на транзит подсанкционных товаров принят в «консультации с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами», передает LRT. Импорт из России цемента, угля, древесины и других товаров Евросоюз запретил в апреле, также запрещен импорт изделий из железа и стали.

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Фото:Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

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Российские власти назвали ограничения беспрецедентными. «Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал эти меры «нарушением суверенитета России». Сенатор предупредил, что такие действия могут стать поводом для «очень жестких и абсолютно законных действий» со стороны Москвы.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Калининград Калининградская область транзит Литва МИД

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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