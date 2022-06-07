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В Австралии предложили вернуть в строй угольные электростанции

Фото: Tim Wimborne / Reuters
Фото: Tim Wimborne / Reuters

В Австралии необходимо возобновить работу угольных электростанций, чтобы справиться с энергетическим кризисом на восточном побережье страны, заявила министр ресурсов страны Мадлен Кинг, сообщает телеканал ABC.

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть угольные электростанции в работу, потому что это недостающая часть пазла прямо сейчас», — сказала Кинг. По ее словам, они дадут до 30% энергетических мощностей, что важно на фоне развивающегося газового кризиса. Он возник из-за похолодания, которое привело к росту спроса на газ. В итоге в стране начались перебои с его поставками, а цены на это топливо выросли. Произошли также незапланированные отключения электроэнергии.

Кинг рассказала, что пыталась заставить поставщиков газа нарастить мощности, но они ограничены объемами трубопроводов и отсутствием инфраструктуры для транспортировки газа по всей стране. Возвращение в работу выведенных из строя угольных электростанций могло бы помочь решить проблемы в краткосрочной перспективе, отметила министр.

Кинг является членом нового лейбористского правительства Австралии. В проблемах в энергетике оно обвиняет своих предшественников, коалицию, где основную роль играли либералы. Однако те отвергают обвинения, указывая, что смогли развить в стране использование альтернативных источников энергии.

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Частично вернуться к угольной энергетике могут и в Европе. Как узнала Financial Times, ЕС планирует нарастить объемы его потребления на 5% в следующие пять-десять лет в связи с отказом от российских энергоносителей. При этом союз провозгласил переход к «зеленой» энергетике, а увеличение использования угля не соответствует данному курсу.

Издание The Telegraph писало, что Великобритания рассматривает возможность открыть первую за 30 лет угольную шахту — также на фоне сокращения поставок энергоносителей из России.

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