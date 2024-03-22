В Кремле оценили призыв США к Украине не атаковать российские НПЗ
Призыв США к Украине о прекращении атак на энергетические объекты России, в том числе нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), — это дело Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов», — сказал он.
Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила о «неоднократных предупреждениях» Вашингтона в адрес высокопоставленных сотрудников Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным газеты, в США называли среди возможных последствий таких атак рост цен на нефть и ответные меры России.
Новошахтинский НПЗ, на Нижегородском, Славянском, Сызранском и Рязанском заводах зафиксировали различные повреждения, а на Волгоградском и Туапсинском сообщали о внеплановом ремонте.
Песков, комментируя атаки дронов на НПЗ, ранее сообщал, что «военные делают все необходимое». В Минэнерго заявляли о разработке мер безопасности совместно с Росгвардией для российских нефтеперерабатывающих заводов.
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