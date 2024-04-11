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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары по энергообъектам

Владимир Путин: Россия вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, отметил Путин, но вынуждена отвечать на атаки на российские энергообъекты. В последнее время участились атаки на НПЗ в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — сказал Путин.

Он добавил, что удары по украинским объектам энергетики являются частью демилитаризации, поскольку в первую очередь это влияет на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины.

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С начала года несколько нефтеперерабатывающих заводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти около десятка областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин. В российском Минэнерго при этом отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил такие удары ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

В Пентагоне заявили, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на глобальную энергетическую ситуацию. Глава ведомства Ллойд Остин призвал Киев выбирать цели, которые могут напрямую повлиять на идущие бои. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в России бы предпочли, чтобы США попросили Украину отказаться от «террористической активности».

11 апреля председатель набсовета компании «Центрэнерго» Андрей Гота сообщил о разрушении самой мощной электростанции в Киевской области — Трипольской ТЭС. Позже власти Харькова и Сум заявили о повреждениях теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

Минобороны России в тот же день отчиталось об ударах по объектам украинского топливно-энергетического комплекса в ответ на попытки нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Ведомство заявило, что в результате ударов по объектам на Украине была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

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