Президент Польши пообещал «не успокоиться», пока Украина не войдет в ЕС

Дуда назвал приехавших украинских граждан гостями, а не беженцами. Президент Польши предостерег от уступки России «даже сантиметра» территории Украины

Анджей Дуда (Фото: Reuters)

Варшава готова сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, заявил польский президент Анджей Дуда во время выступления в Верховной раде, передает Polske Radio. Он стал первым европейским лидером, который выступил в украинском парламенте после начала спецоперации.

«Я не успокоюсь, пока Украина не станет членом Европейского союза», — сказал он (цитата по Reuters).

Президент Польши добавил, что только Украина вправе определять собственное будущее, указав на появившиеся «тревожные голоса», которые призывают Киев подчиниться требованиям Москвы. «Если Украина будет принесена в жертву <...> экономике или политическим амбициям — даже сантиметру ее территории — это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного мира», — уверен он.

Отметив дружеские отношения между Варшавой и Киевом, Дуда предложил подписать новый украинско-польский договор о добрососедстве. Он также заверил, что украинские граждане, прибывшие из-за действий России в Польшу, не являются для страны беженцами. Он подчеркнул: «Это наши гости», передает портал Wirtualna Polska.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления поблагодарил польский сейм за принятие закона о помощи украинским гражданам, назвав это решение беспрецедентным, поскольку оно предоставляет им такие же права, как и польским гражданам, говорится в Telegram-канале Верховной рады.

«Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только великий друг Украины. И этот шаг не останется односторонним», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

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В Верховную раду в скором времени внесут аналогичный, зеркальный законопроект, также пообещал президент страны. «Дай бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в таких условиях, в условиях» боевых действий, подчеркнул Зеленский, отметив, что закон будет иметь символическое значение, доказывающее близость двух народов.

Заявку на вступление Украины в Евросоюз Зеленский подписал в конце февраля, позже он передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство.

В Киеве рассчитывают, что статус кандидата Украине предоставят в июне этого года. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что эта ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы, она стала возможной через те изменения, трансформации, которые мы осуществляли за последние восемь лет, это и был наш путь собственно в Европу», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В Еврокомисии говорили о готовности идти на «нестандартные шаги» для ускорения этого процесса. При этом глава нидерландского правительства Марк Рютте отметил, что в вопросе присоединения к Украине «ускоренного процесса не существует». Его хорватский коллега Андрей Пленкович в свою очередь подчеркнул, что ни одна страна не вошла в ЕС «за одну ночь». Французский президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Украина является «сердцем нашего союза», однако ее вступление может растянуться на годы или десятилетия.

В Кремле в начале марта отметили, что стремление Украины войти в Евросоюз «лежит в иной плоскости», нежели ее стремление стать членом НАТО, поскольку ЕС — не военный союз. Однако спустя два месяца глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Евросоюз «превратился в агрессивного, воинствующего игрока».

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский тогда же сообщил, что позиция Москвы по этому вопросу теперь стала схожей по отношению к желанию Украины вступить в НАТО. «Ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». И после того факта, что ЕС является лидером по поставкам вооружений», — рассказал дипломат.