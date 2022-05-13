Президент Польши заявил о необходимости российской контрибуции Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
В Британии создали сервис подбора стройматериалов на основе нейросети Индустрия 4.0, 16:30
Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену Политика, 16:26
О жизни Анны Политковской снимут фильм с британскими актерами Стиль, 16:18
Опубликованы фотографии рестайлинговой BMW 3 серии Авто, 16:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:13
Минск назвал последствия ограничения участия России в мировой политике Политика, 16:11
Цена нефти Brent выросла на 2,5% и превысила $110 за баррель Инвестиции, 16:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Pro, 16:05
Самарский губернатор допустил передачу доли Renault в АвтоВАЗе в мае Бизнес, 16:02
Финансовая грамотность: как не потратить всю зарплату и заработать больше Экономика образования, 16:00
Президент Польши заявил о необходимости российской контрибуции Украине Политика, 15:59
Премьер Грузии Гарибашвили дал гарантию долгосрочного мира с Россией Политика, 15:56
Самолет Black Jet открыл сезон 29 апреля, выполнив первый полет Пресс-релиз, 15:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Польши заявил о необходимости российской контрибуции Украине

Анджей Дуда считает, что Украине следует возместить ущерб, нанесенный во время российской спецоперации, а компенсацию должны выплатить «соучастники» приведших к ущербу действий
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна выплатить контрибуцию за ущерб, с которым столкнулась страна во время спецоперации. Об этом польский лидер заявил, выступая на конференции в эстонской столице Таллине.

«Россия должна быть немедленно и полностью отрезана от получения прибыли от агрессивной войны, которую они вели против Украины, а соучастники должны столкнуться со всеми последствиями своих действий, включая компенсацию причиненного ими ущерба», — сказал Дуда.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Польша заблокировала счета посольства России до сентября
Политика
Фото:Алексей Витвицкий / ТАСС

Материал дополняется

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Польша Украина Россия выплаты ущерб спецоперация
Материалы по теме
Путин рассказал Шольцу о заблокированных Украиной переговорах
Политика
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Политика
Италия исключила удары по территории России из поставляемого Киеву оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter