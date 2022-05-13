Президент Польши заявил о необходимости российской контрибуции Украине

Анджей Дуда считает, что Украине следует возместить ущерб, нанесенный во время российской спецоперации, а компенсацию должны выплатить «соучастники» приведших к ущербу действий

Анджей Дуда (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна выплатить контрибуцию за ущерб, с которым столкнулась страна во время спецоперации. Об этом польский лидер заявил, выступая на конференции в эстонской столице Таллине.

«Россия должна быть немедленно и полностью отрезана от получения прибыли от агрессивной войны, которую они вели против Украины, а соучастники должны столкнуться со всеми последствиями своих действий, включая компенсацию причиненного ими ущерба», — сказал Дуда.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено на Украине», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

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