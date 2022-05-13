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Лавров усомнился в «безобидности» вступления Украины в ЕС

Сергей Лавров: безобидность желания Киева вступить в ЕС вызывает серьезные сомнения
ЕС постепенно сливается с НАТО и «идет по его следам», считает глава МИДа Сергей Лавров. Изначально союз создавался как экономическая платформа, но в последнее время стал агрессивным и воинствующим игроком, сказал он

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Россия сомневается в том, что вступление Украины в Евросоюз будет для нее безобидным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Душанбе, трансляция шла на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения <...>, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента», — сказал он.

В пример Лавров привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС должен играть важную роль в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

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«Индо-Тихоокеанский регион — процветающий регион. Это также театр напряженности. ЕС хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания», — писала фон дер Ляйен в Twitter 12 мая.

По словам министра, это говорит о том, что ЕС «сливается» с НАТО и «идет по его следам».

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Накануне, 12 мая, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd заявил, что Москва изменила свою позицию относительно вступления Украины в ЕС, и теперь она схожа с позицией о членстве в НАТО. Он пояснил, что перемены произошли после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений», а ЕС стал поставлять Украине оружие. Полянский также высказал мнение, что Евросоюз все больше походит на НАТО.

Ранее в Кремле говорили, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «лежит в иной плоскости» относительно вопроса о присоединении к НАТО.

29 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предложил включить в итоговое соглашение тезис о том, что Москва не будет возражать против вступления Украины в Евросоюз. Тогда же, в эфире «Первого канала», он заявил, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС. При этом Москва добивается возвращения Украины к нейтральному статусу, то есть отказа от членства в НАТО.

Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. Летом 2021 года украинские власти приняли новую стратегию внешней политики. Согласно этому документу, говорил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Украина не может сохранить внеблоковый статус, так как стремится к членству в ЕС и НАТО. Евросоюз обещал рассмотреть заявку Украины на вступление этим летом.

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