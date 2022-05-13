Bloomberg узнал о прекращении Польшей «политических отношений» с Венгрией

Причиной стали разногласия стран относительно Украины, а также лояльная позиция Венгрии по отношению к Москве. В прошлом Польша и Венгрия поддерживали друг друга в конфликтных ситуациях с Брюсселем

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Польша, которая в прошлом поддерживала Венгрию в ее противостоянии с ЕС, недавно прекратила «политические отношения» с Будапештом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной, по их данным, стал отказ Венгрии полностью разорвать отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

«Результаты ощутимы. Когда в апреле [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан одержал победу и избрался на пятый срок, премьер не получил ни слова поздравления от Польши. На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Варшаву на конференцию доноров, однако правительственные чиновники избегали его», — пишет Bloomberg.

Как рассказали агентству высокопоставленные чиновники, из-за позиции Орбана в отношении России некоторые члены ЕС перестали делиться с Венгрией информацией о заседаниях Евросовета.

Bloomberg напоминает, что Венгрия и Польша полагались друг на друга, когда в ЕС поднимался вопрос о наказании стран-членов с помощью применения статьи 7 Лиссабонского договора. Она устанавливает условия для приостановки права голоса кого-либо из членов ЕС, одно из них — согласие всех входящих в союз стран.

По данным источников агентства, пока нет признаков того, что Польша перестанет поддерживать Венгрию в рамках применения статьи 7, однако охлаждение в отношениях может усложнить положение страны.

Польша выступает с резкой критикой российских действий на Украине, она оказывает военную помощь Киеву и принимает оттуда беженцев. Венгрия, напротив, отказалась поставлять оружие Украине, а также запретила его транзит через свою территорию. Будапешт также отказался поддержать европейские санкции против российских энергоносителей, в том числе запрет на поставки газа из России.

Читайте на РБК Pro Pro Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае Инструкции Pro Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи

В начале апреля польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не может сотрудничать с Будапештом, пока позиция властей по Украине не изменится.

В прошлом Польша и Венгрия неоднократно действовали заодно в рамках процессов внутри Евросоюза. В 2020 году они заблокировали принятие бюджета ЕС на семь лет, так как были недовольны механизмом, позволяющим замораживать выделение финансирования странам, не соблюдающим верховенство закона (такие обвинения звучали против Венгрии и Польши, механизм могли применить против них).

Страны подали иски в суд Евросоюза, однако он их отклонил.