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Bloomberg узнал о прекращении Польшей «политических отношений» с Венгрией

Причиной стали разногласия стран относительно Украины, а также лояльная позиция Венгрии по отношению к Москве. В прошлом Польша и Венгрия поддерживали друг друга в конфликтных ситуациях с Брюсселем
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Польша, которая в прошлом поддерживала Венгрию в ее противостоянии с ЕС, недавно прекратила «политические отношения» с Будапештом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной, по их данным, стал отказ Венгрии полностью разорвать отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

«Результаты ощутимы. Когда в апреле [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан одержал победу и избрался на пятый срок, премьер не получил ни слова поздравления от Польши. На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Варшаву на конференцию доноров, однако правительственные чиновники избегали его», — пишет Bloomberg.

Как рассказали агентству высокопоставленные чиновники, из-за позиции Орбана в отношении России некоторые члены ЕС перестали делиться с Венгрией информацией о заседаниях Евросовета.

Bloomberg напоминает, что Венгрия и Польша полагались друг на друга, когда в ЕС поднимался вопрос о наказании стран-членов с помощью применения статьи 7 Лиссабонского договора. Она устанавливает условия для приостановки права голоса кого-либо из членов ЕС, одно из них — согласие всех входящих в союз стран.

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По данным источников агентства, пока нет признаков того, что Польша перестанет поддерживать Венгрию в рамках применения статьи 7, однако охлаждение в отношениях может усложнить положение страны.

Польша выступает с резкой критикой российских действий на Украине, она оказывает военную помощь Киеву и принимает оттуда беженцев. Венгрия, напротив, отказалась поставлять оружие Украине, а также запретила его транзит через свою территорию. Будапешт также отказался поддержать европейские санкции против российских энергоносителей, в том числе запрет на поставки газа из России.

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В начале апреля польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не может сотрудничать с Будапештом, пока позиция властей по Украине не изменится.

В прошлом Польша и Венгрия неоднократно действовали заодно в рамках процессов внутри Евросоюза. В 2020 году они заблокировали принятие бюджета ЕС на семь лет, так как были недовольны механизмом, позволяющим замораживать выделение финансирования странам, не соблюдающим верховенство закона (такие обвинения звучали против Венгрии и Польши, механизм могли применить против них).

Страны подали иски в суд Евросоюза, однако он их отклонил.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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