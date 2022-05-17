МИД Польши попросил ЕК о финпомощи для украинских беженцев

По словам замглавы МИДа Марчина Пшидача, в дополнительной поддержке нуждаются как сами беженцы, так и поляки, принимающие их у себя. По данным европейского пограничного агентства Frontex, в республику прибыли более 3 млн украинцев

Польша добивается от Европейской комиссии выделения дополнительных средств на поддержку украинских беженцев, прибывших в республику, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач, его слова приводит Польское агентство печати.

«У нас более двух миллионов украинских беженцев, подавляющее большинство — это женщины с детьми», — сказал он.

По его словам, в поддержке нуждаются также поляки, принимающие у себя украинцев.

По данным европейского пограничного агентства Frontex, более 6 млн украинцев были вынуждены покинуть страну, из них свыше 3 млн прибыли в Польшу и более 1 млн — в Молдавию.

В конце марта министры внутренних дел Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский попросили Еврокомиссию пересмотреть распределение беженцев по странам и предоставить Берлину и Варшаве дополнительную финансовую помощь, указав на нехватку ресурсов, чтобы справиться с наплывом беженцев с Украины. Фезер и Каминский, в частности, предложили ЕК единовременно выплачивать €1 тыс. из фондов ЕС каждому прибывшему.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.