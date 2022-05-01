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На Украине назвали срок получения страной статуса кандидата в члены ЕС

По совам вице-премьера Стефанишиной, Украина уже к июню 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Украина к июню 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Страна.ua».

«Рассчитываем, что, когда члены ЕС снова соберутся — это будет июнь этого года, — будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что эта ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы, она стала возможной через те изменения, трансформации, которые мы осуществляли за последние восемь лет, это и был наш путь собственно в Европу», — сказала Стефанишина.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года.

Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС
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Владимир Зеленский и Матти Маасикас

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Позже он передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что европейские страны поддерживают стремление Украины вступить в ЕС. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что эта тема сейчас не стоит на повестке.

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До этого агентство Reuters также сообщало, что в ЕС нет единого мнения о возможном членстве Украины. Тогда же нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что ускоренного процесса вступления в Евросоюз не существует, а президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в том, что можно открыть процедуру членства со страной, «находящейся в состоянии войны».

В то же время восемь стран — участниц ЕС — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения — поддержали идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому вопрос членства Украины в ЕС «лежит в другой плоскости».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Украина Евросоюз кандидат
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