Президент Франции Макрон: вступление Украины в ЕС может занять годы

Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы

Лидер Франции предложил создать новое «европейское политическое сообщество», в состав которого войдет Украина

Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFMTV.

«Мы все знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий. <...> Будем честны, Евросоюз не может быть единственным средством структурирования европейского континента», — заявил французский лидер

Макрон предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое будет включать Украину. «Украина благодаря своей борьбе и своему мужеству уже является сердцем нашего союза», — подчеркнул он.

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