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Почему Россия изменила позицию по вступлению Украины в Евросоюз

Москва изменила свою позицию по вступлению Киева в Евросоюз. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что говорить о реальном присоединении Украины к ЕС рано, но Москва уже отказывается видеть нюансы в политике запада
Фото: Valentin Bianchi / AP
Фото: Valentin Bianchi / AP

Что говорили в России о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Сергей Лавров в пятницу усомнился в безобидности вступления Украины в Европейский союз. «Это проблема отношений Киева с Европейским Союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения», — сказал он в пятницу в Душанбе. Он добавил, что ЕС из «конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

Днем ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу вступления Киева в Евросоюз изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. «Думаю, на тот момент (во время российско-украинских переговоров в Стамбуле — РБК) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». И после того факта, что ЕС является лидером по поставкам вооружений», — сказал Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News. В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал заявленное Киевом желание получить членство в ЕС более спокойно и не связывал этот вопрос с вопросом НАТО. «Евросоюз — не военно-политический блок», — указывал тогда представитель Кремля.

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Членство Украины в ЕС обсуждалось на переговорах в Стамбуле и в составленных украинской стороной положениях Москве предлагалось не возражать против стремления Украины вступить в ЕС. Однако с тех пор переговорный процесс практически прекратился. 11 мая Песков, комментируя ход переговоров с украинской стороной, заявил, что они продолжаются «весьма вяло и нерезультативно».

Каковы перспективы вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в Евросоюз, после чего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала ему опросник для начала переговоров по этому вопросу. 11 мая Еврокомиссия подтвердила, что получила от Киева ответы на опросник. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер в ходе брифинга заявил, что Еврокомиссия намерена в кратчайшие сроки представить свое заключение, основанное на ответах украинской стороны. По его словам, это должно произойти в июне.

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На следующий день представитель МИД Франции уточнил, что заявка Украины будет обсуждаться лидерами ЕС в июне. «Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне», — сказал он в ходе брифинга.

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В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Страсбурге, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять годы или даже десятилетия. «Даже если бы мы за

втра предоставили ей статус страны-кандидата — я надеюсь, что мы быстро продвинемся в его предоставлении — даже если бы мы это сделали, мы все слишком хорошо знаем, что процесс вступления займет несколько лет; по правде говоря, это, вероятно, займет несколько десятилетий. И это правда, если мы не решим снизить стандарты вступления и переосмыслить единство нашей Европы, а также частично принципы, которых мы придерживаемся», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что, если Украина не получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать, что ее обманули. «Мы не собираемся это терпеть», — заявил Кулеба в интервью газете Financial Times.

Почему Россия изменила свою позицию

Пока что точно нельзя сказать, действительно ли произошли принципиальные изменения в российской позиции по вступлению Украины в ЕС, поскольку высказывались разные точки зрения относительно взаимодействия Киева и Брюсселя, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «В любом случае этот вопрос носит немного теологический характер, поскольку в данный момент речь не идет о вхождении Украины в Евросоюз в полном формате. Речь может идти только о том, чтобы включить ее в число стран-кандидатов на вхождение. Мы должны исходить из того, что этот вопрос пока не может ставиться в практической плоскости», — заключил он.

За последние два месяца стало явственно видно то, что Россия и ЕС фактически находятся в состоянии косвенной войны, поскольку европейские страны практически в полном составе оказывают активную военную помощь Украине, сказал РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Европейские страны очень много об этом говорят. Именно в Европе впервые прозвучала точка зрения, что Россия должна быть побеждена на поле боя. Соответственно, в России решили больше не делать разницу между НАТО и Евросоюзом, и отношение к интеграции Украины в любые европейские и евроатлантические структуры негативное», — сказал он. По словам Лукьянова, это мало на что влияет. «Если Евросоюз решит в каком-то далеком будущем принимать Украину, значит примет. Россия четко показывает, что она больше не собирается различать какие-то нюансы в западной политике», — заключил он.

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