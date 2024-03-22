В Киеве заявили, что понимают призывы США не наносить удары по НПЗ
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию Financial Times, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть. Стефанишина выступала на «Киевском форуме безопасности», передает «Страна.ua».
«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения», — сказала вице-премьер. Она отметила, что Украина ответила на такие призывы «достижением своих целей» и «очень успешными операциями» на территории России.
Также Стефанишина рассказала, что в первый месяц после начала российской военной операции она говорила с представителями НАТО и те сказали, что в стандартах альянса — в первую очередь уничтожить инфраструктуру, которая дает возможность осуществлять бомбардировки. «Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО», — подчеркнула вице-премьер.
Ранее сегодня FT со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что власти США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что они могут спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. По данным газеты, «неоднократные предупреждения» от Вашингтона получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
FT отмечает, что Россия, несмотря на санкции из-за военных действий на Украине, остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей; на фоне нападений стоимость нефти Brent поднялась до $85 за баррель. Это в свою очередь привело к росту цен на топливо — как раз в момент начала предвыборной кампании президента Джо Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США сказал FT, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет совершать теракты внутри России».
С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей.
В Минэнерго в то же время отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.
Россия осуждает удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. В Кремле, комментируя ситуацию с атаками на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Минэнерго 19 марта пообещало установить «Панцири» для защиты нефтезаводов.
«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов
Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео
Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО
Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно
Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода
Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста