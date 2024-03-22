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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили, что понимают призывы США не наносить удары по НПЗ

Стефанишина: понимаем призывы США к Киеву не наносить удары по российским НПЗ
Сюжет
Военная операция на Украине
Financial Times ранее сообщила о призыве США к Украине не атаковать российские НПЗ из-за риска роста мировых цен на нефть. Вице-премьер Стефанишина сказала, что Киев «понимает призывы партнеров»
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Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию Financial Times, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть. Стефанишина выступала на «Киевском форуме безопасности», передает «Страна.ua».

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения», — сказала вице-премьер. Она отметила, что Украина ответила на такие призывы «достижением своих целей» и «очень успешными операциями» на территории России.

Также Стефанишина рассказала, что в первый месяц после начала российской военной операции она говорила с представителями НАТО и те сказали, что в стандартах альянса — в первую очередь уничтожить инфраструктуру, которая дает возможность осуществлять бомбардировки. «Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО», — подчеркнула вице-премьер.

FT узнала о призыве США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее сегодня FT со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что власти США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что они могут спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. По данным газеты, «неоднократные предупреждения» от Вашингтона получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

FT отмечает, что Россия, несмотря на санкции из-за военных действий на Украине, остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей; на фоне нападений стоимость нефти Brent поднялась до $85 за баррель. Это в свою очередь привело к росту цен на топливо — как раз в момент начала предвыборной кампании президента Джо Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США сказал FT, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет совершать теракты внутри России».

С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей.

В Минэнерго в то же время отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.

Россия осуждает удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. В Кремле, комментируя ситуацию с атаками на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Минэнерго 19 марта пообещало установить «Панцири» для защиты нефтезаводов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НПЗ ракетный обстрел беспилотники ВСУ Военная операция на Украине США нефтеперерабатывающий завод нефть
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