В Киеве заявили, что понимают призывы США не наносить удары по НПЗ

Financial Times ранее сообщила о призыве США к Украине не атаковать российские НПЗ из-за риска роста мировых цен на нефть. Вице-премьер Стефанишина сказала, что Киев «понимает призывы партнеров»

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию Financial Times, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть. Стефанишина выступала на «Киевском форуме безопасности», передает «Страна.ua».

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения», — сказала вице-премьер. Она отметила, что Украина ответила на такие призывы «достижением своих целей» и «очень успешными операциями» на территории России.

Также Стефанишина рассказала, что в первый месяц после начала российской военной операции она говорила с представителями НАТО и те сказали, что в стандартах альянса — в первую очередь уничтожить инфраструктуру, которая дает возможность осуществлять бомбардировки. «Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО», — подчеркнула вице-премьер.



Ранее сегодня FT со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что власти США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что они могут спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. По данным газеты, «неоднократные предупреждения» от Вашингтона получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

FT отмечает, что Россия, несмотря на санкции из-за военных действий на Украине, остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей; на фоне нападений стоимость нефти Brent поднялась до $85 за баррель. Это в свою очередь привело к росту цен на топливо — как раз в момент начала предвыборной кампании президента Джо Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США сказал FT, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет совершать теракты внутри России».