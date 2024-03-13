В Минэнерго исключили рост стоимости топлива на фоне атак на НПЗ

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Ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет, заявили в Минэнерго.

«В результате принятых правительством превентивных мер по запрету экспорта автомобильного бензина и введения заградительных пошлин для перекупщиков, сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

В Минэнерго отметили, что производство дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Для дополнительного насыщения и сдерживания роста оптовых цен вместо запрета на экспорт власти приняли решение повысить обязательные продажи на бирже.

С 1 марта в России снова ввели запрет на экспорт бензина сроком на полгода.

12 и 13 марта ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы. Среди объектов атак были крупные российские НПЗ.

13 марта на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сообщили, что, по данным территориального индекса европейской части России, бензин АИ-95 подорожал на 1,88% до 60,569 тыс. руб. за тонну. Это максимум с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин стали снижаться после ввода 21 сентября временного эмбарго на экспорт топлива. Исторический максимум для АИ-95 составляет 76,876 тыс. руб. за тонну, он был достигнут 7 сентября.

Как рассказали РБК в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на заседании биржевого комитета были приведены цифры об увеличении нефтяными компаниями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

«В розничном сегменте цены стабильные, оптовые (биржевые) цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках», — уточнили в ФАС.