На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов
На объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне под Нижним Новогородом утром была совершена атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — написал он.
Никитин не уточнил название НПЗ, подвергшегося атаке.
Ранее этой же ночью беспилотник атаковал топливный объект в Орловской области, загорелся один из резервуаров нефтехранилища. Его тушат с помощью пожарного поезда.
Об атаке дронов сообщали также власти Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что ПВО сбили дрон в Раменском городском округе, который направлялся в сторону столицы.
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