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Военная операция на Украине ,  
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На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов

Губернатор Никитин: на нижегородском объекте ТЭК начался пожар из-за дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
После атаки БПЛА загорелась установка по переработке нефти, сообщил губернатор Никитин

На объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне под Нижним Новогородом утром была совершена атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — написал он.

Никитин не уточнил название НПЗ, подвергшегося атаке.

Ранее этой же ночью беспилотник атаковал топливный объект в Орловской области, загорелся один из резервуаров нефтехранилища. Его тушат с помощью пожарного поезда.

Собянин сообщил о сбитии дрона, летевшего на Москву
Политика
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Об атаке дронов сообщали также власти Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что ПВО сбили дрон в Раменском городском округе, который направлялся в сторону столицы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нижегородская область Глеб Никитин Кстово ЛУКОЙЛ НПЗ
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