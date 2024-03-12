На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов

После атаки БПЛА загорелась установка по переработке нефти, сообщил губернатор Никитин

На объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне под Нижним Новогородом утром была совершена атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — написал он.

Никитин не уточнил название НПЗ, подвергшегося атаке.

Ранее этой же ночью беспилотник атаковал топливный объект в Орловской области, загорелся один из резервуаров нефтехранилища. Его тушат с помощью пожарного поезда.

Об атаке дронов сообщали также власти Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что ПВО сбили дрон в Раменском городском округе, который направлялся в сторону столицы.