В Ленинградской области сбили дрон у нефтеперерабатывающего завода

Губернатор Ленобласти Дрозденко: на подлете к НПЗ в Киришах сбили дрон

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Дрон, по словам Дрозденко, уничтожили на подлете к заводу КИНЕФ. «Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — написал он.

КИНЕФ — это нефтеперерабатывающий завод ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз»). Завод ввели в эксплуатацию в 1966 году. С тех пор, по его собственным данным, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Кириши — город к юго-востоку от Санкт-Петербурга, расположенный рядом с административной границей Ленинградской и Новгородской областей.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили десятки дронов. По шесть аппаратов ПВО уничтожила в Белгородской и Курской областях. Еще свыше 30 беспилотников за ночь было уничтожено в Воронежской области. Восемь дронов уничтожили в Брянской области. В Липецкой объявляли опасность из-за их возможной атаки.

Накануне в окрестностях города Кириши также был уничтожен дрон самолетного типа. Тогда российские регионы также подверглись масштабной атаке беспилотников. Их сбивали в Курской, Брянской, Тульской и других областях.